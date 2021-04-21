Контузия, ожоги лица, оторванные пальцы – в руках подростка взорвался powerbank В Харькове в руках подростка взорвался powerbank, что привело к серьезным травмам.

Полиция Харькова выясняет обстоятельства травмирования ребенка, у которого в результате взрыва powerbank оторвало два пальца. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"2 мая в 15:40 в Харьковский РУП №1 поступило сообщение от врача о травмировании ребенка. Парня с травматической ампутацией 1-2 пальца левой кисти был доставлен в Харьковскую областную детскую больницу №1", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что 14-летний юноша находился по месту жительства без родителей и у него в руке взорвался портативное зарядное устройство.

Первоначально сообщалось, что в руках у ребенка взорвалась петарда. В больнице, куда госпитализировали подростка, сообщили, что также он получил контузию, ожоги лица и второй руки.

Источник: kriminal.tv