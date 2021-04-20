Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Календарь мая

В мае 2021 года 31 день. Из них 18 - рабочие, 13 – выходные и праздничные.

Праздничные дни и дни памяти

1 мая - День труда,

2 мая - Пасха, окончание Великого поста

3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы),

7 мая - День радио,

8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны,

8 мая - Международный день Красного Креста,

9 мая - День Победы, День матери, День Европы (международный),

11 мая - 11 мая Радоница, поминовение усопших

12 мая - Всемирный день медицинских сестер,

15 мая - Международный день семей, День Европы (украинский), День науки,

16 мая - Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа,

17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества,

18 мая - Международный день музеев,

19 мая - Международный день борьбы с гепатитами

20 мая - День банковских работников, Всемирный день метролога,

21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития,

22 мая - Международный день биологического разнообразия,

24 мая - День славянской письменности и культуры,

25 мая - День филолога,

29 мая - Международный день миротворцев ООН,

30 мая - День Киева,

31 мая - Всемирный день без табака.

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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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