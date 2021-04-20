Календарь мая

Праздничные дни и дни памяти
1 мая - День труда,
2 мая - Пасха, окончание Великого поста
3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы),
7 мая - День радио,
8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны,
8 мая - Международный день Красного Креста,
9 мая - День Победы, День матери, День Европы (международный),
11 мая - 11 мая Радоница, поминовение усопших
12 мая - Всемирный день медицинских сестер,
15 мая - Международный день семей, День Европы (украинский), День науки,
16 мая - Всеукраинский день работников культуры, Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа,
17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества,
18 мая - Международный день музеев,
19 мая - Международный день борьбы с гепатитами
20 мая - День банковских работников, Всемирный день метролога,
21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития,
22 мая - Международный день биологического разнообразия,
24 мая - День славянской письменности и культуры,
25 мая - День филолога,
29 мая - Международный день миротворцев ООН,
30 мая - День Киева,
31 мая - Всемирный день без табака.