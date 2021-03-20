Украинцы смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста Для украинских путешественников с 15 мая изменились правила въезда в Турцию.

"С 15 мая граждане Украины смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста. Остается в силе требование заполнить специальную форму перед вылетом. В ней необходимо указать свои паспортные данные, рейс и место проживания в Турции ", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта "Борисполь».

После заполнения данных система генерирует Hes-код, который необходимо предъявлять в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте. Так власть контролирует, имела человек контакт с больным COVID-19, и, если это произошло - информирует туриста.

За 72 часа до прилета в Турцию:

пассажиры должны распечатать заполненную анкету или загрузить на устройство (смартфон, планшет и т.д.);

пассажиры должны предъявить распечатанную анкету или загруженную анкету на мобильном устройстве сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. Без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано.

Но в это же время, из-за быстрого распространения коронавируса власти Турции вводят новые, более жесткие ограничительные меры с 29 апреля по 17 мая. Кафе и рестораны будут работать только на вынос, сетевые супермаркеты не будут работать еженедельно. Закрываются офисы и предприятия, за исключением тех компаний, которым позволит работать МВД. Также будут запрещены поездки между регионами, для экстренных случаев нужно будет получать специальное разрешение.

Источник: prm.ua