В Украине электронные сигареты хотят приравнять к обычным Украинцев хотят штрафовать за курение электронных сигарет - появился законопроект

В Украине хотят ввести штрафы за курение электронных сигарет в неположенных местах. За такое нарушение могут наказывать штрафом от двадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Сейчас в украинском законодательстве электронные сигареты не считаются табачными изделиями. Поэтому наказывать любителей использовать электронные сигареты в запрещенных для этого местах, невозможно.

Гончаренко считает, что эту разницу в терминологии пора менять, так как ученые давно доказали, что дым от электронных сигарет также вреден.

Нардеп подчеркнул, что штрафы предлагают ввести именно за курение в запрещенных для этого местах. Он уверен, что нововведение поможет снизить вредное влияние любых табачных изделий на здоровье украинцев.

Источник: Realist.online