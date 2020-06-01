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В Украине электронные сигареты хотят приравнять к обычным

Украинцев хотят штрафовать за курение электронных сигарет - появился законопроект

В Украине хотят ввести штрафы за курение электронных сигарет в неположенных местах. За такое нарушение могут наказывать штрафом от двадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Сейчас в украинском законодательстве электронные сигареты не считаются табачными изделиями. Поэтому наказывать любителей использовать электронные сигареты в запрещенных для этого местах, невозможно.

Гончаренко считает, что эту разницу в терминологии пора менять, так как ученые давно доказали, что дым от электронных сигарет также вреден.

Нардеп подчеркнул, что штрафы предлагают ввести именно за курение в запрещенных для этого местах. Он уверен, что нововведение поможет снизить вредное влияние любых табачных изделий на здоровье украинцев. 

Источник: Realist.online

Общество Курение Штраф
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
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голова Сумської ОДА

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