В Украине электронные сигареты хотят приравнять к обычным

В Украине хотят ввести штрафы за курение электронных сигарет в неположенных местах. За такое нарушение могут наказывать штрафом от двадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Сейчас в украинском законодательстве электронные сигареты не считаются табачными изделиями. Поэтому наказывать любителей использовать электронные сигареты в запрещенных для этого местах, невозможно.
Гончаренко считает, что эту разницу в терминологии пора менять, так как ученые давно доказали, что дым от электронных сигарет также вреден.
Нардеп подчеркнул, что штрафы предлагают ввести именно за курение в запрещенных для этого местах. Он уверен, что нововведение поможет снизить вредное влияние любых табачных изделий на здоровье украинцев.
Источник: Realist.online
Главное управление Держпродспоживслужбы в Сумской области доказало в судебном порядке законность применения штрафа в размере 94 тыс. грн. за...
Украинским водителям присылают поддельные протоколы о штрафах за нарушения правил дорожного движения. Липовые уведомления отправляют через интернет....
В Украине предприятия обязали следить за тем, чтобы их посетители носили маски правильно - прикрывая нос и рот....
Суд подтвердил правомерность штрафа в 781 830 грн за использование неоформленного труда....
Командир взвода охраны Глуховской воинской части заплатит штраф за пребывание в нетрвезвом состоянии на территории военной части....