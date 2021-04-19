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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:3282

Министерство здравоохранения Украины обновило деление на карантинные зоны

В красной зоне остаются 10 областей, в оранжевой – девять регионов, желтых – 6.

Строгий карантин продолжает действовать в 10 регионах: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава 27 апреля.

В регионах уменьшаются показатели, по которым они попали в «красную» зону. В частности, уменьшается госпитализация больных с коронавирусом. Наибольшие цифры уже несколько недель фиксируют в Хмельницкой области: сегодня - 96,6. В Киеве, который на грани перехода в «желтую» зону, показатель составляет 57,3. Норма составляет 60 на 100 000 населения.

«Желтых» областей шесть. К Херсонской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой несколько дней назад присоединились Одесская и Львовская. Следует заметить, что пять регионов вышли из «красного» уровня, где находились полтора месяца.

В «оранжевой» зоне - девять регионов - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области. 

Источник: news.finance.ua

Общество «оранжевая» зона
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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