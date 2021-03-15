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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:00110

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая для всех знаков Зодиака

Как планировать неделю, на что обратить внимание в работе и отношениях – подскажет гороскоп.

ОВЕН

Люди, на которых вы рассчитывали, могут подвести. В пятницу будьте готовы держать ответ перед начальством или партнерами за вверенный вам проект. Выходные проведите с пользой. 

Любовь. Роман на стороне может перестать быть тайной.  

Здоровье. В конце недели напомнят о себе проблемы с почками. 

Финансы. Вероятны сложности при оформлении документов. 

ТЕЛЕЦ

От испытаний судьбы будет непросто увильнуть, но у вас хватит изобретательности. Если некий деловой проект потребует работы в выходные, не отказывайтесь – это шанс сделать шаг по карьерной лестнице. 

Любовь. Не стесняйтесь проявлять чувства первыми.

Здоровье. Будьте осторожны при работе с механизмами.

Финансы. На рядовые расходы средств вполне хватит. 

БЛИЗНЕЦЫ

События, особенно в деловой сфере, будут развиваться не совсем по вашему сценарию. Примите правила игры (хотя бы сделайте вид) и не конфликтуйте с окружающими. К концу недели все сгладится.

Любовь. Романтическое знакомство будет удачным в понедельник.

Здоровье. Сложности вероятны в четверг и пятницу.

Финансы. В этой сфере положение стабильно. 

РАК

Сейчас ваши личные симпатии и антипатии могут повлиять на деловые отношения, а звезды советуют сконцентрироваться на работе. Возьмите на себя ответственность за новый проект, вы отлично справитесь. Время менять себя и мир вокруг. 

Любовь. Вы будете втянуты в пучину страстей – как собственных, так и своих друзей.

Здоровье. Не увлекайтесь народными средствами.

Финансы. Дела идут в гору, но не стремитесь взять от жизни больше, чем она предлагает.

ЛЕВ

Семейные дела в центре внимания. То дети что-то учудят, то дальние родственники объявятся, то захочется устроить перестановку мебели. Но чтобы не вызвать лишних вопросов на работе в конце недели, будьте пунктуальны.

Любовь. Отношения будут укрепляться, от вас зависит, в какое русло их направить.

Здоровье. Эффективны утренние пробежки, если состояние организма позволяет. 

Финансы. Семейный бюджет стоит пересмотреть и вычеркнуть расходы, без которых можно обойтись. 

ДЕВА

Напомнят о себе прежние заботы. Но на первом плане – отношения с близкими. Что касается карьеры, то успех будет сопутствовать в делах, рассчитанных на далекую перспективу. Не сбавляйте темпа!

Любовь. В личной жизни страсти кипят. Но главное, чтобы чувства при этом не испарились. 

Здоровье. Не запускайте воспалительные процессы – исцеление будет долгим. 

Финансы. Вероятна прибыль, но меньше, чем ожидалось.

ВЕСЫ

Наиболее удачна вторая половина недели. Удастся переделать много дел и научиться чему-то новому. В выходные можно наконец-то встречаться с родными, которых давно не видели из–за карантина, а заодно удачно решить бытовые вопросы. 

Любовь. Если сердце свободно, ждите интересной встречи. 

Здоровье. Косметические процедуры будут эффективны.

Финансы. Некоторый риск будет на пользу вашему кошельку. 

СКОРПИОН

Ваша точка зрения не совпадет с мнением окружающих, и конфликт наверняка будет. К концу недели ваша звезда удачи вновь засияет ярко, задуманное получится как нельзя лучше. Благоприятное время для омолаживающих процедур.

Любовь. В семейных отношениях ожидаются и мир, и война. 

Здоровье. Возможно обострение имеющихся недугов. 

Финансы. Если материальное положение стабильно, позвольте себе покупку для души.

СТРЕЛЕЦ

Неделя будет удачной в плане карьеры. Но не стоит хвастаться своими достижениями раньше времени. В выходные ожидается каскад приятных впечатлений. Если что-то обещали детям, непременно выполните.

Любовь. Будьте готовы идти на компромисс. 

Здоровье. Если есть проблемы с печенью, в праздничные дни будьте строже в питании.

Финансы. На лотерею не полагайтесь. Но представится возможность неплохо подзаработать.

КОЗЕРОГ

Сами удивитесь, насколько креативными можете быть, только дайте себе волю. Даже скучные рабочие вопросы с творческим подходом сейчас лучше решатся. В конце недели не планируйте ничего сложного, больше отдыхайте.

Любовь. Подозрительность может испортить семейную идиллию.

Здоровье. Не перегружайте ягодицы и спину.

Финансы. Предстоит потратиться на подарок детям или любимому человеку. 

ВОДОЛЕЙ

В работе применима истина: тише едешь – дальше будешь. Друзья окажут поддержку, если обратитесь к ним за советом. От семейных хлопот не улизнуть, но именно сейчас вы сможете сделать все, что давно собирались.

Любовь. Мечты могут стать явью, и в этом вы сможете убедиться, если чуть-чуть постараетесь. 

Здоровье. В зоне риска – глаза и печень, если они у вас уязвимы. 

Финансы. Найдете множество способов, как заработать, и ничуть не меньше – как потратить.

РЫБЫ

Ставьте перед собой масштабные цели – и непременно их добьетесь. В выходные порадуют приятные встречи и новости. 

Любовь. Если кому-то в вашей паре свойственна повышенная ревнивость, она может ярко проявиться.  

Здоровье. Витамины, косметические и релакс-процедуры – все, что нужно для полного счастья.

Финансы. Не слушайте ничьих советов.

Источник: Теленеделя

Общество Весы Рак Телец
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