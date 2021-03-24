Анекдоты недели - 294 Если вы бегаете по утрам в парке, а об этом никто не знает, то это не считается.

Первое место по потреблению чая занимает не Англия. С большим отрывом лидирует бухгалтерия.

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У Сарочки Циммерман была плохая репутация. Поэтому, когда она написала в соцсетях, что сломала руку, только один человек поинтересовался: «Какую? Левую или правую». Остальные спросили: «Кому?»

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Домохозяйка! Помни: большой откормленный живот у мужа — это надёжный якорь семейной жизни.

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Полгода назад купил абонемент в крутой фитнес зал. Никаких результатов! Даже наоборот! Завтра планирую съездить к ним, узнать в чём дело?

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— Дорогая, а у тебя есть какая-нибудь эротическая фантазия?

— Есть.

— Расскажи.

— Я занимаюсь любовью под пальмами на экзотическом острове в тропическую ночь. Рядом шумит море, на небе огромные звезды. Пахнет незнакомыми травами. От вина кружится голова…

— А я — я сверху или снизу?

— А ты дома остался.

***

Чтобы похудеть, мужчина первым делом идет покупать гантели, а женщина — весы.

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Первое свидание. Робкий парень смелой девушке:

- А до этого момента у вас были мальчики?

- Нет, только две девочки, но за ними моя мама присматривает.

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Что можно и чего нельзя делать на первом свидании. Советы для начинающих заключенных и их родственников.

***

Помыла окна перед Пасхой. Рассветать стало на два часа раньше.

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- Разведен?

- Нет, еще холостяк.

- Я про спирт спрашиваю.

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- А давай что-нибудь к чаю купим?

- Что бы ты хотела?

- Ну, не знаю. Давай, может пива, что ли?

- Ага, и скумбрию копченую!

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А вы замечали, что от зарплаты до зарплаты – вечность. А от квитанции, до квитанции – будто вчера оплатил.

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Одинокий мужчина не будет оставлять после себя грязную тарелки... Картошку и котлеты он ест прямо со сковородки, а суп - из кастрюли.

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Кошкам вредно для здоровья есть комнатные растения. Можно тапком схлопотать.