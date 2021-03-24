Анекдоты недели - 294

Первое место по потреблению чая занимает не Англия. С большим отрывом лидирует бухгалтерия.
***
У Сарочки Циммерман была плохая репутация. Поэтому, когда она написала в соцсетях, что сломала руку, только один человек поинтересовался: «Какую? Левую или правую». Остальные спросили: «Кому?»
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Домохозяйка! Помни: большой откормленный живот у мужа — это надёжный якорь семейной жизни.
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Полгода назад купил абонемент в крутой фитнес зал. Никаких результатов! Даже наоборот! Завтра планирую съездить к ним, узнать в чём дело?
***
— Дорогая, а у тебя есть какая-нибудь эротическая фантазия?
— Есть.
— Расскажи.
— Я занимаюсь любовью под пальмами на экзотическом острове в тропическую ночь. Рядом шумит море, на небе огромные звезды. Пахнет незнакомыми травами. От вина кружится голова…
— А я — я сверху или снизу?
— А ты дома остался.
***
Чтобы похудеть, мужчина первым делом идет покупать гантели, а женщина — весы.
***
Первое свидание. Робкий парень смелой девушке:
- А до этого момента у вас были мальчики?
- Нет, только две девочки, но за ними моя мама присматривает.
***
Что можно и чего нельзя делать на первом свидании. Советы для начинающих заключенных и их родственников.
***
Помыла окна перед Пасхой. Рассветать стало на два часа раньше.
***
- Разведен?
- Нет, еще холостяк.
- Я про спирт спрашиваю.
***
- А давай что-нибудь к чаю купим?
- Что бы ты хотела?
- Ну, не знаю. Давай, может пива, что ли?
- Ага, и скумбрию копченую!
***
А вы замечали, что от зарплаты до зарплаты – вечность. А от квитанции, до квитанции – будто вчера оплатил.
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Одинокий мужчина не будет оставлять после себя грязную тарелки... Картошку и котлеты он ест прямо со сковородки, а суп - из кастрюли.
***
Кошкам вредно для здоровья есть комнатные растения. Можно тапком схлопотать.
Он так радовался, что у него появилась любовница, что не сдержался и рассказал жене....
Провела 40 минут на велотренажере. Ощущения — супер! В следующий раз попробую крутить педали…...
Как же все-таки иногда спасают расстояния... Жили бы все мои подруги в одном подъезде - спились бы все нахрен!...
Никогда не заявляйте на вечеринке, что вам нельзя много пить сегодня. - Смысл жизни присутствующих сведется к тому, чтобы...
Академический музыкально-драматический театр им. Леси Украинки г. Каменского Каменского Городского Совета опубликовал тендер на покупку пирожка в сети супермаркетов АТБ...