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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:391

Россия возвращает свои войска места постоянной дислокации

Глава Минобороны России объявил в Крыму об окончании учений и отводе войск в места постоянной дислокации.

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить военные учения в Южном и Западном военных округах. Об этом он заявил в аннексированном Крыму, где 22 апреля проходили «межвидовые учения» российских военных сил, сообщает ТАСС.

По словам Шойгу, «цели внезапной проверки достигнуты полностью».

«Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мною принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», - заявил Шойгу.

Он приказал обеспечить с 23 апреля возвращения всех войск в места постоянной дислокации.

Политика Крым Сергей Шойгу
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
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