Український фільм про «війну без війни» отримав головну нагороду міжнародного фестивалю Український документальний фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться» 17 квітня отримав головну нагороду Golden Lady Harimaguada Award фестивалю LPA International Film Festival за найкращий повнометражний фільм.

Про це повідомляється на сторінці режисерки фільму Аліни Горлової. «За здатність режисерки зняти фільм про війну без показу війни та передати її вплив на людей, а також використання зображення як відкриття складності нашої реальності», – так коментує нагороду журі фестивалю.

Фільм молодої режисерки «Цей дощ ніколи не скінчиться» розповідає про 20-річного Андрія Сулеймана. Андрій разом з родиною переїхав із Сирії на Донбас, втікаючи від війни. Проте вона наздогнала його вже в Україні.

«Коли я потрапила вперше на Донбас у 2016 році, в мене було, як я це називаю, видіння. Я побачила його чорно-білим. Тоді ж я зрозуміла, що мені потрібен герой, молодий хлопець, який живе на Донбасі. Я не знаю, чому саме так, чому це мав бути саме хлопець, але я почала його шукати. І я його знайшла. Мені розповіли історію Андрія Сулеймана, вона мене вразила. Це було не те, що я шукала, це було краще», – розказала кореспонденту zahid.net Аліна Горлова.

Це вже третя фестивальна перемога стрічки режисерки Аліни Горлової. Фільм переміг на фестивалі документального кіно Festival dei Popoli (2020). Також він отримав нагороду IDFA (найбільший у світі фестиваль документального кіно, що відбувається в Амстердамі) «найкращий повнометражний фільм» у секції «Перша поява» (First Apperance). У травні фільм візьме участь у фестивалі True/False в США.

«В Україні ми обов’язково намагатимемося охопити найбільшу кількість міст. Прокат планується восени, скоріше за все у вересні. Нам було б цікаво залучити курдську діаспору, сирійську діаспору в Україні», – додає кіномисткиня.

Джерело: Патріот Донбасу