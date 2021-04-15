Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:2363

Какая вероятность вторжения войск РФ в Украине?

Международная кризисная группа не имеет однозначного ответа, чем является накопление российских войск.

Полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины "представляется маловероятным», несмотря на скопление российских танков на границе. К такому выводу пришли аналитики Международной кризисной группы (ICG), пишет zaxid.net.

Аналитики отмечают, что численность и расположение войск, хотя и вызывают беспокойство, не соответствуют шаблонам вторжения. Это свидетельствует, что такое наращивание может стать основой для противостояния, при котором Украина должна выбирать между сдержанностью перед лицом регулярных провокаций и ответными, которые Москва может использовать как оправдание для дальнейшей эскалации.

Россия настаивает, что это скопление войск является ничем иным, как военными учениями. Однако развертывание Москвой десантников в подконтрольном ей Крыму и создания базового лагеря в Воронеже, что за пять часов езды от восточной границы Украины - это не простые кадровые перестановки, пишут исследователи.

Кремль, вероятно, пытается запугать Украину наращиванием военной мощи на границе и риторикой о защите «российских граждан», которым сам же недавно и выдал российские паспорта. Международная кризисная группа предполагает, что целью является заставить Киев пойти на уступки по неподконтрольных ей территорий Донбасса и не противодействовать гибридным силам, когда те будут искать тактических преимуществ на уже захваченной части Донбасса.

Политика
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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