Израиль победил коронавирус: в стране закрылись все ковидные отделения

Специализированные отделения продолжали работать в медицинских центрах в городах Хадера и Тверия, об этом сообщает BAGNET.
Отделения в больницах для болеющих коронавирусом закрыли, поскольку новые пациенты перестали поступать - уровень заражения в стране снизился до 0,3%. Выздоравливающих перевели в обычные палаты.
Медицинские бригады, обслуживавшие больных коронавирусом, вернутся в отделения больниц, где они работали до пандемии.
В случае необходимости специализированные отделения для лечения коронавируса снова откроют.
В Харькове мужчина попал с коронавирусом в местную больницу....
Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов....
Максим Степанов: «На случаи нецелевого использования денег, предусмотренных для зарплат врачам, реагировать жестко»....
15292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 марта 2021 года. В частности, заболели 797...
С начала пандемии коронавирусной инфекции, которой недавно исполнился год, уже 100 тысяч 603 застрахованных граждан прошли самоизоляцию за счет Фонда...