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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:03102

Израиль победил коронавирус: в стране закрылись все ковидные отделения

В Израиле закрыли последние два отделения для больных коронавирусом.

Специализированные отделения продолжали работать в медицинских центрах в городах Хадера и Тверия, об этом сообщает BAGNET.

Отделения в больницах для болеющих коронавирусом закрыли, поскольку новые пациенты перестали поступать - уровень заражения в стране снизился до 0,3%. Выздоравливающих перевели в обычные палаты.

Медицинские бригады, обслуживавшие больных коронавирусом, вернутся в отделения больниц, где они работали до пандемии.

В случае необходимости специализированные отделения для лечения коронавируса снова откроют.

Общество CoVID-19
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голова Сумської ОДА

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