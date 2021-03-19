Израиль победил коронавирус: в стране закрылись все ковидные отделения В Израиле закрыли последние два отделения для больных коронавирусом.

Специализированные отделения продолжали работать в медицинских центрах в городах Хадера и Тверия, об этом сообщает BAGNET.

Отделения в больницах для болеющих коронавирусом закрыли, поскольку новые пациенты перестали поступать - уровень заражения в стране снизился до 0,3%. Выздоравливающих перевели в обычные палаты.

Медицинские бригады, обслуживавшие больных коронавирусом, вернутся в отделения больниц, где они работали до пандемии.

В случае необходимости специализированные отделения для лечения коронавируса снова откроют.