Як зробити скріншот на ПК або ноутбуці Кожен користувач ПК або ноутбука рано чи пізно стикається з проблемою, коли йому потрібно зробити скріншот екрану.

І неважливо, якою операційною системою він користується - проблему треба вирішувати. Але для цього потрібно дізнатися, як зробити скріншоти. І це набагато простіше, ніж може здатися.

Що потрібно, щоб заскріншотіть екран в MacOS

Нові користувачі Маков, що перейшли з PC, стикаються з тим, що клавіатура машин від Apple дещо відрізняється від звичної. Наприклад, на ній немає клавіші Print Screen. Однак практично для будь-якої дії в Mac OS є своє поєднання гарячих клавіш, тож все дуже зручно.

Перш за все, слід визначитися з тим, чи потрібно знімати весь екран або тільки його частину, тому що дії будуть відрізнятися - прочитати про це докладніше можна на blog.foxtrot.com.ua/yak-zrobiti-skrinshot-na-kompyuteri-abo- noutbuczi-windows-i-mac.html. Так, якщо робиться знімок екрана комп'ютера або ноутбука цілком, тоді потрібно одночасно натиснути і утримувати такі три клавіші: Shift, Command і 3. Якщо в кутку екрану з'явиться мініатюра, слід клацнути по ній, щоб відредагувати знімок екрана, або просто дочекатися збереження знімка екрана на робочому столі.

Якщо ж цікавить тільки область, тоді одночасно слід натиснути і утримувати такі три клавіші: Shift, Command і 4. З'явиться перехрестя, яке потрібно перетягнути, щоб вибрати область екрану для створення знімка. Щоб перемістити вибрану область, натискають і утримують клавішу пробілу при перетягуванні. Щоб скасувати створення знімка, досить натиснути клавішу Esc (Escape).

Як скріншот екрану робиться в Віндоус

Тут все можна зробити за допомогою клавіші Print Screen, яка функціонує дуже просто: достатньо натиснути цю клавішу (на деяких ноутбуках її необхідно натискати разом з Fn) - і знімок екрана відправиться в буфер обміну. Після цього зображення можна вставити, наприклад, до документу Word, завантажити в редактор Paint або іншу програму, відредагувати і зберегти.

Якщо не потрібна редактура скріншотів, але ви хочете зберегти їх для подальшого користування, то простіше скористатися комбінацією «Win + PrntScr». Таким чином, отриманий результат буде зберігатися в папці «Знімки екрана». Найпростіше її знайти через панель швидкого доступу.

Цей спосіб сильно спрощує процес створення скріншотів, які будуть потрібні в подальшому, адже користувачеві не доведеться кожного разу відкривати редактор зображень, вставляти в нього картинку з буфера обміну і зберігати кожен файл вручну.

Розробники Windows добре розуміють, що саме потрібно споживачам їх продуктів. Для великої кількості користувачів можливість створення скріншота дуже важлива. Найпростіший варіант - використовувати інструменти ОС. Якщо не потрібно обробляти зображення, і хотілося б записати всю область екрану на ноутбуці або моніторі комп'ютера, досить натиснути певні кнопки на клавіатурі, як вже говорилося вище.

Таким чином, зробити скріншот і на ноутбуці, і на ПК дуже просто незалежно від того, яка операційна система на них встановлена.

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