Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля Астрологический прогноз на неделю подскажет представителям Зодиака как планировать этот период с наибольшей выгодой для себя.

ОВЕН

Сконцентрируйтесь на трудовых обязанностях, иначе вам не замедлят указать на ошибки, и они дорого обойдутся. Удача сопутствует в новых проектах, соглашайтесь, если предлагают, или начинайте свое дело.

Любовь. Субботний конфликт разрешится за романтическим ужином в воскресенье.

Здоровье. Старайтесь не перегружать почки.

Финансы. Благоприятный период для вложений и крупных приобретений.

ТЕЛЕЦ

Сейчас можно окончательно разрешить «зависший» вопрос на работе. Чтобы побороть апатию, уделяйте больше времени хобби или попробуйте обновить интерьер.

Любовь. Сейчас вы склонны к ревности – вероятнее всего, беспочвенной.

Здоровье. Вероятно переутомление в конце недели.

Финансы. Не упустите возможности пополнить бюджет. Неделя благоприятна для масштабных дел.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе вы – человек-оркестр: и друзьям успеете помочь, и близких не обделите вниманием, и работу выполните как надо. Проявите больше творчества во всем, и результат вас удивит.

Любовь. Новый роман вполне может увенчаться свадьбой.

Здоровье. Не перекусывайте на бегу, желудок против фастфуда.

Финансы. Звезды сулят крупный выигрыш.

РАК

Сейчас конфликты с начальством чреваты затяжными последствиями, поэтому старайтесь держать эмоции под контролем. Зато общение с родственниками поможет отвлечься и восстановить силы.

Любовь. Тот, кто рядом, поможет создать романтическое настроение.

Здоровье. Вероятно, напомнят о себе старые недуги.

Финансы. Крупными суммами сейчас лучше не рисковать. А для подготовки финансовых документов время удачное.

ЛЕВ

Неделя будет яркой: придется наверстывать упущенное на карантине, так что предстоит много встреч и новых знакомств. Вы открыты к новой информации, но не забывайте ее тщательно проверять.

Любовь. Новый роман наиболее вероятен с кем-то из ваших коллег или деловых партнеров.

Здоровье. Старайтесь питаться сбалансировано.

Финансы. Старые дела принесут весьма приятный результат.

ДЕВА

Наилучшее время – середина недели, используйте его с максимальной пользой. А в выходные продумайте культурную программу.

Любовь. Вероятны новые знакомства. А в сложившихся отношениях возможно некоторое охлаждение.

Здоровье. Не перегружайте печень и почки. Эффективны косметические процедуры.

Финансы. Сумма дохода может быть внушительной, если вы потрудились на славу.

ВЕСЫ

Сейчас в центре вашего внимания проблемы друзей и коллег, вы готовы активно помогать им. За что, конечно, вам будут признательны. В конце недели не упустите возможность творчески блеснуть на работе – начальство это оценит!

Любовь. Вы будете окружены вниманием противоположного пола, а выбор за вами.

Здоровье. В начале недели могут обостриться хронические заболевания.

Финансы. Звезды сулят рост материального благосостояния, ловите момент.

СКОРПИОН

У начальства вся надежда на вас: больше никто не сможет так продуктивно трудиться в режиме «нон-стоп». А вы не стесняйтесь потребовать за ударный труд дополнительных привилегий.

Любовь. У вашей второй половинки будет повод для ревности.

Здоровье. Вы в отличной форме и сами сможете поделиться с другими рецептами здоровья.

Финансы. Светила предвещают крупный финансовый куш.

СТРЕЛЕЦ

Вне зависимости от того, масштабные или скромные цели вы перед собой ставите, но добиваться их придется упорно. Зато в выходные вас ждут приятные сюрпризы.

Любовь. Амурные переживания на этой неделе будут яркими и сильными.

Здоровье. С инфекциями справится иммунная система. Но есть вероятность травм.

Финансы. Самое время побаловать себя покупками для души.

КОЗЕРОГ

Вы настолько ответственно относитесь ко всем делам, за которые принимаетесь, что все стремитесь довести до совершенства. Из-за этого предстоит вернуться к старым проектам и разговорам.

Любовь. В этой сфере все настолько хорошо, насколько сами пожелаете.

Здоровье. Организму требуется отдых и расслабление.

Финансы. Перспективы заманчивые – не упустите шанса.

ВОДОЛЕЙ

Не рубите с плеча, откажитесь от категоричных решений. К концу недели благосклонность фортуны вернется, все встанет на свои места и справедливость восторжествует.

Любовь. Вторая половина недели подходит для свиданий и совместных планов.

Здоровье. Стоит уделить внимание профилактике старых проблем. Удачное время для омолаживающих процедур.

Финансы. Крупные покупки отложите на выходные.

РЫБЫ

Вы настолько увлечены работой и помощью коллегам, что и о себе подумать некогда, а зря – это грозит серьезным переутомлением. Здоровый эгоизм – вот что сейчас нужно.

Любовь. Отдайтесь чувствам, это и вас вдохновит, и вашего избранника приободрит.

Здоровье. Рацион стоит дополнить источниками полезных веществ.

Финансы. Неделя благоприятна для крупных приобретений.

Источник: Теленеделя