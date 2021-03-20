Анекдоты недели -292 Он так радовался, что у него появилась любовница, что не сдержался и рассказал жене.

Сказали сидеть дома. Сижу. Потом думаю: «А кто меня видит?». Лег.

***

- Знаете почему стихи принято читать на табурете? Это для того, чтобы заскучавшие гости могли одним движением ноги прекратить вечер поэзии.

***

Рыбалка была в самом разгаре - наживку с трудом отличали от закуски.

***

- Пошли кофе попьем.

- У меня нет денег.

- Я угощаю.

- Тогда мне коньяк.

***

Мужик заходит в рыболовный магазин:

- Девушка, у вас приманки силиконовые?

- Мужчина! У меня все натуральное!

***

Идеальные отношения, это когда он работает на двух работах, а она красивая.

***

Ищу жертву для серьезных отношений.

***

Чудеса авиатехники:

- Завтрак в Лондоне,

- Ужин в Нью-Йорке,

- Багаж в Буэнос-Айресе.

***

- Куда поедем отдыхать?

- Ну судя по деньгам... Мы нифига не устали!

***

Один приятель - другому:

- Ты чего такой худой? Ты же месяц отдыхал в Турции. Тебя что, там не кормили?

- Да понимаешь, плохая наследственность, ускоренный метаболизм, тоска по родине...

- Бухал?

- Да!

***

- Мойша, ты по натуре победитель или побежденный?

- Дорогая, с годами я понимаю, шо я потерпевший!

***

Выпускница сельхоз техникума стоит посреди поля с кабачками, чешет затылок, и бормочет:

- Как-же эти твари икру-то мечут?!

***

Сара делала всё возможное, чтобы обречь Яшу на неминуемое счастье.

***

Блондинка у врача:

- Доктор, у меня живот надулся.

- Да вы, уважаемая, беременны.

- То-то, я смотрю, эспумизан не помогает.

***

Поругалась с мужем. Лежу и думаю: «Обними меня, обними меня, ну, обнимииии меня!». А он меня раз – и обнимает. И тут я ему: «Так, а ну руки убрал. Быстро!»

***

Хороший собеседник не только слушает, но и подливает.