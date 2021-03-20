Анекдоты недели -292

Сказали сидеть дома. Сижу. Потом думаю: «А кто меня видит?». Лег.
***
- Знаете почему стихи принято читать на табурете? Это для того, чтобы заскучавшие гости могли одним движением ноги прекратить вечер поэзии.
***
Рыбалка была в самом разгаре - наживку с трудом отличали от закуски.
***
- Пошли кофе попьем.
- У меня нет денег.
- Я угощаю.
- Тогда мне коньяк.
***
Мужик заходит в рыболовный магазин:
- Девушка, у вас приманки силиконовые?
- Мужчина! У меня все натуральное!
***
Идеальные отношения, это когда он работает на двух работах, а она красивая.
***
Ищу жертву для серьезных отношений.
***
Чудеса авиатехники:
- Завтрак в Лондоне,
- Ужин в Нью-Йорке,
- Багаж в Буэнос-Айресе.
***
- Куда поедем отдыхать?
- Ну судя по деньгам... Мы нифига не устали!
***
Один приятель - другому:
- Ты чего такой худой? Ты же месяц отдыхал в Турции. Тебя что, там не кормили?
- Да понимаешь, плохая наследственность, ускоренный метаболизм, тоска по родине...
- Бухал?
- Да!
***
- Мойша, ты по натуре победитель или побежденный?
- Дорогая, с годами я понимаю, шо я потерпевший!
***
Выпускница сельхоз техникума стоит посреди поля с кабачками, чешет затылок, и бормочет:
- Как-же эти твари икру-то мечут?!
***
Сара делала всё возможное, чтобы обречь Яшу на неминуемое счастье.
***
Блондинка у врача:
- Доктор, у меня живот надулся.
- Да вы, уважаемая, беременны.
- То-то, я смотрю, эспумизан не помогает.
***
Поругалась с мужем. Лежу и думаю: «Обними меня, обними меня, ну, обнимииии меня!». А он меня раз – и обнимает. И тут я ему: «Так, а ну руки убрал. Быстро!»
***
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