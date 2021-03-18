Украинец уже в 4 раз заболел коронавирусом В Харькове мужчина попал с коронавирусом в местную больницу.

Диагноз «коронавирус» ему ставят уже четвертый раз. Об этом сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо".

Заведующий первой терапией больницы № 17 г. Харьков, куда доставили больного, Роман Елисеев рассказал, что пациент не выработал антитела из-за сопутствующих патологий, вследствие чего он и переболел коронавирусом четыре раза.