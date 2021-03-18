Украинец уже в 4 раз заболел коронавирусом

Диагноз «коронавирус» ему ставят уже четвертый раз. Об этом сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо".
Заведующий первой терапией больницы № 17 г. Харьков, куда доставили больного, Роман Елисеев рассказал, что пациент не выработал антитела из-за сопутствующих патологий, вследствие чего он и переболел коронавирусом четыре раза.
Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов....
Максим Степанов: «На случаи нецелевого использования денег, предусмотренных для зарплат врачам, реагировать жестко»....
15292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 марта 2021 года. В частности, заболели 797...
С начала пандемии коронавирусной инфекции, которой недавно исполнился год, уже 100 тысяч 603 застрахованных граждан прошли самоизоляцию за счет Фонда...
В Украине планируют провести исследование для определения наличия антител к COVID-19 у населения. Это позволит эпидемиологам получить лучшее представление того,...