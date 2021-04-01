В Украине участились случаи мошенничества в соцсетях Профиль близкого человека может быть взломан, поступающую с него информацию необходимо проверять.

В последнее время в Украине активизировались интернет-мошенники, вспомнившие о проверенном способе выманивания денег у населения. Об этом сообщает портал "Хвиля" со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Злоумышленники просят у украинцев деньги в долг или на оказание срочной помощи, представляясь друзьями и родственниками потенциальных жертв. По такой схеме часто работают мошенники, которые взламывают учетные записи пользователей социальных сетей, в переписке копируют манеру и стиль общения с близкими и друзьями, а потом под надуманным предлогом просят перечислить средства.

Не стоит без раздумий перечислять деньги в случае поступления подобной просьбы в социальных сетях. Сперва стоит удостовериться в том, что ее прислал действительно близкий человек, а для этого с ним необходимо хотя бы созвониться. В противном случае если риск больше никогда не увидеть "одолженной" денежной суммы.