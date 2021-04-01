Україна і космонавтика: цікаві факти Сьогодні, 12 квітня, світ відзначає День авіації та космонавтики, а також Міжнародний день польоту людини в космос.

Для українців - це День працівників ракетно-космічної галузі України. Саме у цей день радянський космонавт Юрій Гагарін на космічному кораблі «Восток-1» вперше за всю історію людства зробив орбітальний обліт Землі, який тривав 108 хвилин.

Україна завжди була пов’язана з розвитком космонавтики та займала провідне місце у цій галузі.

Чим же цікава українська космонавтика:

- Україна входить до ТОП 5 країн із повним циклом виробництва ракетно-космічної техніки;

- українська космічна промисловість – світовий лідер за відсотком жінок, які працюють у галузі;

- українці працюють над будівництвом бази на Місяці;

- українські інженери на європейське замовлення створили двигун для ракети-носія «Вега»;

- в Україні розташовується найбільший у світі радіотелескоп декаметрових хвиль;

- українці брали участь у створенні ракети-носія NASA «Antares»;

- молоді українські науковці перемагають у конкурсах NASA;

- космонавт NASA розгорнув український прапор у космосі.

Джерело: Всеосвіта