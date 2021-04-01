Україна і космонавтика: цікаві факти

Для українців - це День працівників ракетно-космічної галузі України. Саме у цей день радянський космонавт Юрій Гагарін на космічному кораблі «Восток-1» вперше за всю історію людства зробив орбітальний обліт Землі, який тривав 108 хвилин.
Україна завжди була пов’язана з розвитком космонавтики та займала провідне місце у цій галузі.
Чим же цікава українська космонавтика:
- Україна входить до ТОП 5 країн із повним циклом виробництва ракетно-космічної техніки;
- українська космічна промисловість – світовий лідер за відсотком жінок, які працюють у галузі;
- українці працюють над будівництвом бази на Місяці;
- українські інженери на європейське замовлення створили двигун для ракети-носія «Вега»;
- в Україні розташовується найбільший у світі радіотелескоп декаметрових хвиль;
- українці брали участь у створенні ракети-носія NASA «Antares»;
- молоді українські науковці перемагають у конкурсах NASA;
- космонавт NASA розгорнув український прапор у космосі.
Джерело: Всеосвіта