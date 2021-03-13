Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Анекдоты недели - 291

Провела 40 минут на велотренажере. Ощущения — супер! В следующий раз попробую крутить педали…

- А как тебя муж отпустил в ночной клуб?

- Да я ему ванну приготовила и пеной наполнила!

- И это его остановило?

- Монтажная пена кого угодно остановит.

***

Однажды я пошел на охоту со своим боссом. Внезапно из леса выскочил медведь и кинулся на моего босса. Я понял, что это мой шанс доказать на что я способен. Я мгновенно вскинул ружье и метким выстрелом свалил его наповал. А медведь унес тело в лес.

***

Две блондинки долго плутали по лесу и наконец выбрались на просеку.

- По-моему, это оленья тропа, - сказала одна блондинка.

- А я думаю, ее проложили медведи, - возразила другая. И только они начали спорить, как их сбил поезд.

***

Если вы заблудились в лесу, не паникуйте.

Посмотрите на мох на деревьях.

Зелёный цвет успокаивает.

***

Я думал, что совсем не умею лазить по деревьям, пока в лесу не встретил кабана-секача.

***

Придешь к столяру - кругом опилки валяются, к парикмахеру - волосы. А придешь в банк - денег не видно. Еще и ручка привязана!

***

Когда удаляете у стоматолога зубы, всегда забирайте их с собой. А то стоматологи кладут эти зубы себе под подушку, а Зубная фея приносит им за это деньги. Потому стоматологи такие богатые.

***

- Доктор, а правда, что тату на всю жизнь?

- нет. Немножко дольше.

***

Только вылечишь сердце, начинает болеть печень.

***

Сегодня чупа-чупс дочке открывала. Так и хотела крикнуть: «Лучше бы вы так сапоги клеили!»

***

Самообладание – это когда вместо того, чтобы повысить голос, ты подымаешь бровь и спрашиваешь: «Ты что, бессмертный, что ли?»

***

- Лена, где мой завтрак?

- В книге рецептов, страница 29.

***

Когда я открываю алкоголь, то сразу выбрасываю крышечку. Это называется «Сжигать мосты».

***

О каком сексе на подоконнике может идти речь, если у меня там рассада.

***

Сижу в интернете, чувствую запах жареной картошки. А ведь я ее варить поставила…

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