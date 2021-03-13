Анекдоты недели - 291

- А как тебя муж отпустил в ночной клуб?
- Да я ему ванну приготовила и пеной наполнила!
- И это его остановило?
- Монтажная пена кого угодно остановит.
***
Однажды я пошел на охоту со своим боссом. Внезапно из леса выскочил медведь и кинулся на моего босса. Я понял, что это мой шанс доказать на что я способен. Я мгновенно вскинул ружье и метким выстрелом свалил его наповал. А медведь унес тело в лес.
***
Две блондинки долго плутали по лесу и наконец выбрались на просеку.
- По-моему, это оленья тропа, - сказала одна блондинка.
- А я думаю, ее проложили медведи, - возразила другая. И только они начали спорить, как их сбил поезд.
***
Если вы заблудились в лесу, не паникуйте.
Посмотрите на мох на деревьях.
Зелёный цвет успокаивает.
***
Я думал, что совсем не умею лазить по деревьям, пока в лесу не встретил кабана-секача.
***
Придешь к столяру - кругом опилки валяются, к парикмахеру - волосы. А придешь в банк - денег не видно. Еще и ручка привязана!
***
Когда удаляете у стоматолога зубы, всегда забирайте их с собой. А то стоматологи кладут эти зубы себе под подушку, а Зубная фея приносит им за это деньги. Потому стоматологи такие богатые.
***
- Доктор, а правда, что тату на всю жизнь?
- нет. Немножко дольше.
***
Только вылечишь сердце, начинает болеть печень.
***
Сегодня чупа-чупс дочке открывала. Так и хотела крикнуть: «Лучше бы вы так сапоги клеили!»
***
Самообладание – это когда вместо того, чтобы повысить голос, ты подымаешь бровь и спрашиваешь: «Ты что, бессмертный, что ли?»
***
- Лена, где мой завтрак?
- В книге рецептов, страница 29.
***
Когда я открываю алкоголь, то сразу выбрасываю крышечку. Это называется «Сжигать мосты».
***
О каком сексе на подоконнике может идти речь, если у меня там рассада.
***
Сижу в интернете, чувствую запах жареной картошки. А ведь я ее варить поставила…
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