Треть переболевших COVID-19 подвержены неврологическим или психическим расстройствам У трети людей, переболевших COVID-19, диагностируют неврологические или психические расстройства, - выяснили ученые.

У каждого третьего человека, который переболел коронавирус COVID-19, в течение следующих шести месяцев обнаруживают психические расстройства или нарушения в работе мозга.

Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованном в научном журнале The Lancet, пишут bykvu.com.

Ученые провели глобальное исследование, в котором участвовали 236 379 пациентов, преимущественно жителей США. Оказалось, что у 34% пациентов после выздоровления от коронавирусной болезни в течение следующих шести месяцев диагностировали неврологические или психические расстройства.

"Наше исследование предоставляет доказательства значительного неврологической и психической заболеваемости в течение 6 месяцев после заражения COVID-19. Риски были самыми большими у пациентов, имевших тяжелое течение COVID-19, но не ограничивались ними ", - говорится в исследовании.

Ученые отследили, что среди 14 психических расстройств, которые диагностировали у постковидних пациентов, наиболее распространенными были тревога и депрессия. Отмечается, что реже этих расстройств, но в целом часто наблюдались инсульты, деменция и другие неврологические расстройства. Интересно, что эти последствия наблюдались чаще у людей, у которых коронавирус протекал в тяжелой форме.

Ученые констатировали, что эти болезни поражают чаще людей, перенесших коронавирус, чем пациентов после других респираторных заболеваний.

"Это очень важный документ. Это подтверждает вне всякого разумного сомнения, что COVID-19 одинаково влияет как на мозг, так и на ум ", - сказал Саймон Вессель, председатель психиатрии Лондонского Кингс-колледжа.

В то же время исполнительный директор благотворительной организации MQ Mental Health Леа Миллиган заявила, что влияние коронавируса на неврологические и психические процессы организма человека может быть серьезным. Поэтому ученым необходимо провести дополнительные исследования.