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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:0410

В Украине некуда увеличивать места для тяжелых ковидных больных

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

На сегодня в больницах находятся более 47 000 больных коронавирус, пишут bykvu.com.

"Мы увеличили количество коек и мощности нашей медицинской системы в просто до невероятных цифр. У нас количество коек с кислородом составляет более 67 000. Это уже мы дошли до определенного предела - и увеличивать дальше просто некуда, потому что другие болезни не делали каникул, и их надо также лечить ", - отметил Степанов.

Министр также рассказал, что недельная динамика эпидемии COVID-19 в Украине ухудшилась: количество новых и летальных случаев возросло.

"Статистика за прошедшую неделю достаточно печальная. В динамике, если проанализировать, например, количество смертельных случаев, то за неделю эта цифра составила 2455, что на 400 смертельных случаев больше, чем на позапрошлой неделе. Также у нас выросло общее количество заболевших за неделю и составила 103 497 сообщений по заболеваемости COVID-19 за неделю ", - отметил Степанов.

По его словам, общая заполненность коек с кислородом по стране "составляет около 58%, и она продолжает расти".

"Если посмотреть, где наиболее напряженная ситуация, то это столица Киев, это Хмельницкая область, это Николаевская область, это Житомирская область. Это те регионы, где наибольшее количество заполненных коек с кислородом. Все они находятся на красном уровне эпидемиологической опасности, потому что эпидситуация достаточно сложная, на грани критичности ", - заявил глава Минздрава.

Однако, по его словам, ситуация с коронавируса улучшается в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. При условии сохранения положительной тенденции скоро эти области смогут выйти из "красной" зоны.

Например, по состоянию на 1 марта в Ивано-Франковской области были заполнены 82% коек с кислородом, а сейчас - 37%.

"Мы планируем, что в ближайшие дни по полной стабилизации эти области начнут выходить из" красного "уровня", - отметил Степанов.

Общество CoVID-19 Кислородная поддержка
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