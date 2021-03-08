Анекдоты недели - 291

- А когда вы начали работать в этой компании?
- Когда мне пригрозили увольнением.
***
Многие, находясь на самоизоляции, вообще перестали за собой следить. Усы топорщатся, волосы всклокочены, пивные животы. Жуть. А про мужиков я вообще молчу…
***
- Софочка, и что таки сказало узи?
-Узи сказало, что таки будет свадьба!
***
- Жора, тебе сколько супа наливать?
- Розочка, сколько себе, столько и мне.
- Нифига себе, ты жрешь!
***
На свадьбу кто-то принес семечки. Пить так и не начали.
***
- Слушай, я кроссворд разгадываю. "Человек, который обязан отдавать все деньги другому человеку, получая взамен еду". Это кто?
- Раб.
- Я тоже думаю, что раб, а жена написала: "Муж".
***
- Чем занимаешься?
- Торгую углем, газом, лесом, металлом.
- В олигархи подался?
- Нет, продавцом работаю в придорожном магазине "Всё для шашлыка": газовые баллончики для розжига, дрова, древесный уголь, мангалы, шампуры…
***
Сняв сапоги, сантехник наследил еще больше.
***
Разговор двух подруг.
- Встречаюсь одновременно с двумя парнями и не знаю, кого выбрать.
- А что тебе сердце говорит?
- Сердце говорит, что если муж узнает, то убьет!
***
Гаишник останавливает машину, за рулем блондинка.
- Почему вы не включили свет в туннеле?
- Я из Ростова, откуда я знаю, где у вас тут в туннеле свет включается?!
***
Муж жене-блондинке:
- Ты стала много времени и денег тратить на парикмахерскую.
- А что делать? Многие говорят, что у меня с головой не в порядке.
***
Блондинка за рулем въезжает в зад другому авто. Оттуда вылезает водитель и спрашивает:
- Вы хоть экзамен по вождению сдавали?
- Конечно, много раз!
***
- Как я могу ехать, если у тебя не хватает педалей? В автошколе их было три!
- У меня автомат!
- Не угрожай мне!
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