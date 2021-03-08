Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:1274

Анекдоты недели - 291

Как же все-таки иногда спасают расстояния... Жили бы все мои подруги в одном подъезде - спились бы все нахрен!

- А когда вы начали работать в этой компании?

- Когда мне пригрозили увольнением.

***

Многие, находясь на самоизоляции, вообще перестали за собой следить. Усы топорщатся, волосы всклокочены, пивные животы. Жуть. А про мужиков я вообще молчу…

***

- Софочка, и что таки сказало узи?

-Узи сказало, что таки будет свадьба!

***

- Жора, тебе сколько супа наливать?

- Розочка, сколько себе, столько и мне.

- Нифига себе, ты жрешь!

***

На свадьбу кто-то принес семечки. Пить так и не начали.

***

- Слушай, я кроссворд разгадываю. "Человек, который обязан отдавать все деньги другому человеку, получая взамен еду". Это кто?

- Раб.

- Я тоже думаю, что раб, а жена написала: "Муж".

***

- Чем занимаешься?

- Торгую углем, газом, лесом, металлом.

- В олигархи подался?

- Нет, продавцом работаю в придорожном магазине "Всё для шашлыка": газовые баллончики для розжига, дрова, древесный уголь, мангалы, шампуры…

***

Сняв сапоги, сантехник наследил еще больше.

***

Разговор двух подруг.

- Встречаюсь одновременно с двумя парнями и не знаю, кого выбрать.

- А что тебе сердце говорит?

- Сердце говорит, что если муж узнает, то убьет!

***

Гаишник останавливает машину, за рулем блондинка.

- Почему вы не включили свет в туннеле?

- Я из Ростова, откуда я знаю, где у вас тут в туннеле свет включается?!

***

Муж жене-блондинке:

- Ты стала много времени и денег тратить на парикмахерскую.

- А что делать? Многие говорят, что у меня с головой не в порядке.

***

Блондинка за рулем въезжает в зад другому авто. Оттуда вылезает водитель и спрашивает:

- Вы хоть экзамен по вождению сдавали?

- Конечно, много раз!

***

- Как я могу ехать, если у тебя не хватает педалей? В автошколе их было три!

- У меня автомат!

- Не угрожай мне!

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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