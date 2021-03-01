Гороскоп на апрель 2021 года Гороскоп позволит почти всегда быть в курсе того, что вас ждет и к чему надо готовиться, сможет посодействовать в планировании своих дел с минимальными потерями времени и усилий.

ОВЕН

Благоприятный месяц, однако, часто недостает сосредоточенности, можете не закончить свою работу в назначенное время, из-за чего есть риск потерять материальные возможности. Обстоятельства складываются таким образом, что нужно изменяться соответственно обстоятельствам, приспосабливаться. Для вас могут быть характерны также поверхностность и недостаток концентрации, легкая отвлекаемость, резкость и агрессивность, а также неуступчивость в спорах. Гибкость, дипломатические способности, обилие контактов и общения – основа успеха в этот период. Ваше развитие происходит через взаимодействие с другими людьми.

ТЕЛЕЦ

Внешняя уверенность, спокойствие, притягивает к вам внимание со стороны других людей. У вас все возможности смягчить противоречия и обрести гармонию в контактах с окружающими. Вам удается лавировать, соизмерять свою волю с потребностями других. В этот период вы сильны, но не назойливы, у вас многое получается, некоторые цели достигаются. Успешна общественная деятельность, обретаете полезные связи, покровителей. Происходит укрепление финансового положения. Обретаете популярность у представителей противоположного пола. Возможны перемены в любви, что нередко приводит к стрессовым ситуациям, но для вас благоприятно все новое.

БЛИЗНЕЦЫ

Склонны к импульсивному принятию решений, стремитесь увлечь собеседника, внушив ему свои идеи, хотя это не всегда выходит. Мысли возникает внезапно и захватывают вас целиком. Вы способны за короткое время проделать колоссальную работу по переработке и осмыслению информации. Старайтесь вникать в суть происходящего, углубленно изучать вопросы. Неблагоприятное время для публичных выступлений, т. к. вас сложно понять другим людям в этот период из-за склонности излагать все не очень последовательно. Однако, период благоприятен для самостоятельной работы, за короткий срок вы способны сделать очень много и обойти конкурентов.

РАК

Переоценка своих возможностей приводит к перенапряжению сил, неэкономному расходованию энергии. Поэтому в течение месяца может быть нервное истощение, физическое переутомление и повышение температуры. Интеллекту свойственна быстрота обработки мысли, но при этом недостаточная тщательность ее оформления и излишняя прямолинейность. Лучше всего в это время – избегать всяких контактов. Происходит проверка на прочность личных и деловых отношений. Однако, для вас характерна острая наблюдательность и умение найти слабые места в логике оппонента. Все тайное становится явным, вы легко сможете разоблачить и предотвратить неприятность.

ЛЕВ

Успех и удача в первой половине апреля – используйте это время с максимальной пользой. Решительность, быстрота мысли и сообразительность сделают вас победителем в спорах. Время подходит для углубленного изучения иностранных языков, планирования ближних поездок и дальних путешествий. Удается влиять на большие коллективы людей, т. к. охотно, четко, без излишней робости выражаете свои идеи и мнения. Вторая половина марта достаточно напряженная, вам не хватает времени ни на что, партнеры подводят. Появляется склонность идти против мнения большинства, что может привести к потере репутации и финансовым неприятностям.

ДЕВА

У вас появляются свежие, оригинальные идеи и немало энтузиазма для всего нового и неиспробованного. Но как только новизна пропадает, вас начинает интересовать другая новая идея или тема. Хорошее время для романтических отношений, планирования совместного будущего, решения жилищных вопросов. Если вы хотите, чтобы окружающие заметили в вас задатки лидера, пришла пора самостоятельно смоделировать ситуацию, которая позволит продемонстрировать эти черты. Ситуации дадут вам повод гордиться собой. Вы для всех будете желанным гостем и радушным хозяином. Это отличное время для заключения официальных союзов, установления партнерских и прочих взаимоотношений.

ВЕСЫ

Главную роль в это время играют материальные ценности, способные обеспечить комфорт, уют и дающие материальную базу. Для бизнеса и финансовых дел это благоприятное время. В партнёрских отношениях также царит стабильность, старые отношения укрепляются, новые знакомства заводятся осмотрительно. Так как в эти дни возрастает потребность непосредственного, физического контакта с любимым человеком. Очень благоприятное время для любви, ухаживаний и для того, чтобы порадовать любимых дорогим подарком, изысканным угощением – всё это будет оценено по достоинству. Лучше не давать повода для ревности и не испытывать чувства партнёра на крепость.

СКОРПИОН

Личное обаяние, физическая привлекательность или оба этих свойства находятся в центре внимания. Окружающие находят вас более привлекательным и обаятельным, чем вы ощущаете себя сами. Партнеры и другие союзники смогут оказать вам поддержку, а вы, в свою очередь, должны внести свой вклад в совместные проекты. В это время романтика станет неотъемлемой частью вашей жизни. К негативным аспектам этого периода относятся чрезмерная снисходительность к своим слабостям и усиленная погоня за удовольствиями. Чувственная сторона жизни становится более заметной. Если вы занимаете какой-нибудь руководящий пост, можно ожидать общего недовольства со стороны подчиненных.

СТРЕЛЕЦ

В целом, благоприятный месяц, однако, обстоятельства складываются таким образом, что заставляют пересматривать условия соглашений. В это время всё воспринимается гораздо глубже и серьёзней. Все дела, касающиеся любви и брака, станут более тесными и стабильными. Благоприятный период для обзаведения собственным домом и собственным хозяйством, а также благоприятное время для заключения договоров и различных союзов. Активизируется творческая сила, вы достигнете признания и получите поощрение. Сфера воздействия сильно расширится, новые проекты получат темп, профессиональный или деловой подъем произойдет намного легче, чем в другие периоды.

КОЗЕРОГ

Благоприятный период для денежных оборотов, продажи и покупок, финансовых сделок и денежных инвестиций. Можно получить новое назначение или новую должность. Большая возможность творческого, профессионального самовыражения. Широко применяйте полученные знания и навыки, собственный жизненный опыт и мудрость поколений. Вы можете рассчитывать на помощь начальства, влиятельных лиц, официальных и правоохранительных органов. Смело занимайтесь лекторской, издательской деятельностью, проведите рекламные мероприятия. У вас все возможности удачно решить юридические вопросы. Заключайте сделки, подписывайте контракты.

ВОДОЛЕЙ

Удачно складываются, гармонизируются любовные и семейные отношения. Вы вступаете в желательное с обеих сторон взаимодействие со старшими родственниками. Период благоприятен для развивающих занятий с детьми, для помощи им в образовании, при поступлении в ВУЗ. Удовлетворение приносит хобби и разумные развлечения. Это период счастья и процветания, требующий все же приложения некоторых усилий с вашей стороны. Подходит для любовных объяснений, помолвки, бракосочетания. Возможно появление новых романтических связей и любовных привязанностей. Наметьте важные выступления, командировки. Благоприятны связи с иностранцами, вложения в зарубежные проекты.

РЫБЫ

В течение этого периода ощущаете внутреннюю свободу, испытываете чувство радости и уверенности в себе. Апрель благоприятен для привлечения внимания к своим делам светских особ и влиятельных лиц, разговоров о повышении зарплаты. От них можно ожидать понимания, помощи и поддержки, в том числе материальной и финансовой. Не исключено завязывание служебных романов. Ваше добросердечие и возросший оптимизм позволит вам оптимально решить многие производственные и коммерческие проблемы. Более удачно складываются деловые отношения с противоположным полом. В течение месяца сможете решить большинство важных деловых вопросов.

Источник: ТСН