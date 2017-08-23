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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:32116

Календарь апреля

В апреле 30 календарных дней. Из них рабочих – 22, выходных дней – 8.

Праздники в апреле 2021:

1 апреля - День смеха

2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги

 4 апреля - День геолога, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день интернета, День веб-мастера

7 апреля - Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы

8 апреля - Международный день цыган

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики

14 апреля - День Госавтоинспекции МВД Украины

15 апреля - День уголовного розыска

17 апреля - День окружающей среды

18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры

21 апреля - Международный день секретаря

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога

26 апреля - Всемирный день интеллектуальной собственности, Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

28 апреля - Всемирный день охраны труда

29 апреля - Международный день танца.

Общество Праздники
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