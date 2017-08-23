Календарь апреля

Праздники в апреле 2021:
1 апреля - День смеха
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги
4 апреля - День геолога, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день интернета, День веб-мастера
7 апреля - Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы
8 апреля - Международный день цыган
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики
14 апреля - День Госавтоинспекции МВД Украины
15 апреля - День уголовного розыска
17 апреля - День окружающей среды
18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры
21 апреля - Международный день секретаря
23 апреля - Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога
26 апреля - Всемирный день интеллектуальной собственности, Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
28 апреля - Всемирный день охраны труда
29 апреля - Международный день танца.
В декабре 2020 года 22 рабочих дня и 9 выходных.
Выходные дни в декабре: 5-6, 12-13, 19-20, 25-27....
В сентябре 2020 года 30 дней. Из них 22 рабочих и 8 выходных.
Выходные дни: 5-6, 12-13, 19-20, 26-27....
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