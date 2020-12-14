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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:29123

Польша меняет правила въезда на свою территорию

Замминистра инфраструктуры Польши Марцин Горала заявил о том, что с 30 марта вводится обязательный карантин для всех, кто въезжает в страну.

Марцин Горала пояснил, что исключение будет сделано для тех, кто приезжает из шенгенской зоны и имеет отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, полученный не позднее, чем за 48 часов до въезда. Об этом сообщает Хвиля

При этом каждый приехавший сможет сделать тест на COVID-19 в Польше. «Если в Польше будет получен отрицательный результат, то карантин будет снят», – отметил польский чиновник.

Новые правила увеличат время обслуживания пассажиров в аэропортах до нескольких часов.

Общество Карантин Тест на ковид
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голова Сумської ОДА

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