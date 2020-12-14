Польша меняет правила въезда на свою территорию

Марцин Горала пояснил, что исключение будет сделано для тех, кто приезжает из шенгенской зоны и имеет отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, полученный не позднее, чем за 48 часов до въезда. Об этом сообщает Хвиля.
При этом каждый приехавший сможет сделать тест на COVID-19 в Польше. «Если в Польше будет получен отрицательный результат, то карантин будет снят», – отметил польский чиновник.
Новые правила увеличат время обслуживания пассажиров в аэропортах до нескольких часов.
Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленный перечень стран красной и зеленой зон, согласно уровню распространения COVID-19 по состоянию на 22 января....
Сумщина - лідер серед областей України по наданню допомоги малому та середньому бізнесу по частковому безробіттю на період карантину....
В Украине не будут продолжать жесткий карантин, который действует с 8 по 24 января....
В Украине предприятия обязали следить за тем, чтобы их посетители носили маски правильно - прикрывая нос и рот....
На всей территории Украины с 19 декабря 2020 года будут действовать одни и те же карантинные ограничения....