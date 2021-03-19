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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:10111

Затор в Суэцком канале может спровоцировать в Европе дефицит растворимого кофе

Обжарщики скорее всего не смогут выдержать двух-трехнедельные задержки в поставках продукции.

Пробка в Суэцком канале поставила под угрозу не только поставки нефти и газа, но и производство растворимого кофе. Из-за севшего на мель 400-метрового контейнеровоза Ever Given суда с робустой не могут добраться в Европу.

Судно Ever Given, блокирующее проход в одном из самых важных морских узких мест в мире, ограничивает не только поставки сырой нефти и сжиженного природного газа, но и контейнеры с кофе робуста, пишет «Новое время» со ссылкой на Bloomberg.

Этот тип зерен используют производители растворимого кофе, в частности — Nescafe. Как пишет издание, сильнее всего от такой задержки груза пострадает Европа: Суэцким каналом не пользуются только два крупных поставщика робусты на европейский рынок — Бразилия и Кот-д'Ивуар.

Однако, влияние аварии будет ощущаться во всем мире — задержки отгрузки усугубят нехватку контейнеров, которая накрыла рынки продовольствия.

«Поставщики будут изо всех сил стараться снабжать своих клиентов в Европе. Если нам повезет, на решение этой проблемы уйдет несколько дней. Но даже в этом случае большой ущерб уже нанесен», — отметил основатель JL Coffee Consulting и бывший главный покупатель кофе в Jacobs Douwe Egberts BV Ян Луман.

По словам руководительницы отдела логистики швейцарского поставщика кофе, Sucafina SA Рафаэль Хеммерлин, обжарщики скорее всего не смогут выдержать двух-трехнедельные задержки в поставках продукции.

«Я не думаю, что у них есть такой буферный запас как раньше», — добавила она.

Экономика Нескафе Робуста Якобс
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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