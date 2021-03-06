Анекдоты недели - 290 Никогда не заявляйте на вечеринке, что вам нельзя много пить сегодня. - Смысл жизни присутствующих сведется к тому, чтобы напоить вас.

Каждую пятницу количество довольных жизнью людей увеличивается на пару миллиардов. Этот эффект длится вплоть до понедельника.

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Чтобы на животе не появлялся лишний жир — застелите живот салфеткой. Жрать надо аккуратно. Не благодарите.

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- Простите, а Вы поститесь?

- Да, с утра уже три поста в Фейсбуке.

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Зареванная девочка подбегает к маме:

– Мама, мама, учитель сказал, что я совсем не знаю математики, и поставил мне в дневник какую-то цифру.

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Маска для лица: берем лимончик, режем на тарелочку. Коньячок наливаем в рюмочку, коньячок выпиваем, лимончик съедаем. Лицо улыбается и свежеет.

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Кто рано встает, тому уже к обеду нужна зарядка для мобильного.

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Завод по производству нафтизина держится на соплях.

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- Ну, как прошла вечеринка?

- Ерунда полная! Меня после вечеринки Маша пригласила к себе на бокал вина. Мы поболтали, немного посплетничали, потом она вдруг выключила свет и разделась догола. Я, конечно, сразу понял, что она очень устала и пошел домой.

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- Дети, начертите квадрат со стороной десять сантиметров!

- Марьиванна, что же это за квадрат такой - с одной стороной?!

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Странная закономерность. Учительница литературы всегда вызывала отца Сережи в школу не после плохих оценок, а перед хорошими.

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Нет, ну что за люди пошли? Зашел в гости чайку попить, а на третий день чувствую: как-то не очень-то мне тут и рады…