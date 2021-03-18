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Сегодня 17:3698

Мутации коронавируса привели к возрастанию смертности

По данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 124 млн случаев коронавируса, почти 3 млн летальных случаев, более 100 млн людей выздоровели.

Когда, казалось бы, заболеваемость коронавируса в мире пошла на спад, мутировавшие штаммы привели к новому всплеску заболевания в мире.

Многие страны не готовы отменять ограничения, введенные во время пандемии, а некоторые все же открывают свои границы, но для этого должно быть документальное подтверждение полной вакцинации.

После общего снижения уровня заболевания коронавирусом, с середины марта в мире наблюдается значительное увеличение новых случаев инфицирования. Так же статистика показывает, что впервые за несколько месяцев значительно выросла смертность от Covid-19.

Причин, объясняющих ситуацию несколько: это и медленные темпы вакцинации, на которую возлагают большие надежды, новые – более агрессивные штаммы коронавируса и усталость людей от длительного карантина.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что стране пока нужны ограничения, хоть это и неприятно и ситуация с пандемией очень затянулась, но то, что ежедневно все больше людей вакцинируется дает понимание, что уже четко виден свет в конце туннеля.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает вакцинацию приоритетом для своих сограждан. Для всех желающих будут открыты центры вакцинации – и в выходные, и в государственные праздники.

Греция уже готова принимать туристов из Израиля, но только по зеленым пропускам. Для остальных путешественников такая возможность откроется в середине мая. 

Источник: Факты

Общество
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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