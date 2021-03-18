Мутации коронавируса привели к возрастанию смертности

Когда, казалось бы, заболеваемость коронавируса в мире пошла на спад, мутировавшие штаммы привели к новому всплеску заболевания в мире.
Многие страны не готовы отменять ограничения, введенные во время пандемии, а некоторые все же открывают свои границы, но для этого должно быть документальное подтверждение полной вакцинации.
После общего снижения уровня заболевания коронавирусом, с середины марта в мире наблюдается значительное увеличение новых случаев инфицирования. Так же статистика показывает, что впервые за несколько месяцев значительно выросла смертность от Covid-19.
Причин, объясняющих ситуацию несколько: это и медленные темпы вакцинации, на которую возлагают большие надежды, новые – более агрессивные штаммы коронавируса и усталость людей от длительного карантина.
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что стране пока нужны ограничения, хоть это и неприятно и ситуация с пандемией очень затянулась, но то, что ежедневно все больше людей вакцинируется дает понимание, что уже четко виден свет в конце туннеля.
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает вакцинацию приоритетом для своих сограждан. Для всех желающих будут открыты центры вакцинации – и в выходные, и в государственные праздники.
Греция уже готова принимать туристов из Израиля, но только по зеленым пропускам. Для остальных путешественников такая возможность откроется в середине мая.
Источник: Факты