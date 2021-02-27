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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:06126

Пирожок через Prozorro

Академический музыкально-драматический театр им. Леси Украинки г. Каменского Каменского Городского Совета опубликовал тендер на покупку пирожка в сети супермаркетов АТБ стоимостью 8 грн.

Тендер был размещен в системе Prozorro, передает УНН. Объявление о проведении тендера появилось 5 февраля. Отмечается, что предметом закупки является пирожок весом 80 грамм.

Торги по данному предложению не проводились, по итогам театр заключил контракт на покупку пирожка 8 грн.

Стоит отметить, в системе Prozorro уже размещалось немало подобных тендеров от заведения - к примеру, на покупку застежки-молнии (стартовая цена 19 грн) или гелевые шарики (40 грн).

Экономика Курьезы
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