Пирожок через Prozorro

Тендер был размещен в системе Prozorro, передает УНН. Объявление о проведении тендера появилось 5 февраля. Отмечается, что предметом закупки является пирожок весом 80 грамм.
Торги по данному предложению не проводились, по итогам театр заключил контракт на покупку пирожка 8 грн.
Стоит отметить, в системе Prozorro уже размещалось немало подобных тендеров от заведения - к примеру, на покупку застежки-молнии (стартовая цена 19 грн) или гелевые шарики (40 грн).
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