Пирожок через Prozorro Академический музыкально-драматический театр им. Леси Украинки г. Каменского Каменского Городского Совета опубликовал тендер на покупку пирожка в сети супермаркетов АТБ стоимостью 8 грн.

Тендер был размещен в системе Prozorro, передает УНН. Объявление о проведении тендера появилось 5 февраля. Отмечается, что предметом закупки является пирожок весом 80 грамм.

Торги по данному предложению не проводились, по итогам театр заключил контракт на покупку пирожка 8 грн.

Стоит отметить, в системе Prozorro уже размещалось немало подобных тендеров от заведения - к примеру, на покупку застежки-молнии (стартовая цена 19 грн) или гелевые шарики (40 грн).