Ужесточились правила въезда в Украину

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает «Скептик».
Соответствующее решение было принято вчера, во время внеочередного заседания правительства. По словам Степанова, данное постановление вступило в силу вчера. Оно применяется к гражданам Украины, которые въезжают в страну из-за границы.
«Были внесены изменения, касающиеся пересечения границы. Нами вводится несмотря на то, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку о проведении тестирования методом ПЦР не позднее 48 часов. С отрицательным результатом этого результата», — сообщил Степанов.
В случае отсутствия ПЦР-теста или положительного результата — граждане обязаны пройти самоизоляцию или карантин.
Министр добавил, что такие ограничения действуют по всем странам Европы. Украина не является исключением.
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