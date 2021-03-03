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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:12150

Ужесточились правила въезда в Украину

Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает «Скептик».

Соответствующее решение было принято вчера, во время внеочередного заседания правительства. По словам Степанова, данное постановление вступило в силу вчера. Оно применяется к гражданам Украины, которые въезжают в страну из-за границы.

«Были внесены изменения, касающиеся пересечения границы. Нами вводится несмотря на то, из какой страны прибывает гражданин, все должны будут предоставить справку о проведении тестирования методом ПЦР не позднее 48 часов. С отрицательным результатом этого результата», — сообщил Степанов.

В случае отсутствия ПЦР-теста или положительного результата — граждане обязаны пройти самоизоляцию или карантин.

Министр добавил, что такие ограничения действуют по всем странам Европы. Украина не является исключением.

Общество Коронавирус Пересечение границы Тест на COVID-19
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