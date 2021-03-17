Мошенники запустили новую «старую схему» в Facebook Старая, как мир, мошенническая схема: злоумышленники берут видео с известной персоной, вырывают из контекста нужную фразу - фейковый конкурс готов! На этот раз их жертвой стала певица Настя Каменских - мошенники от ее имени «разыгрывают» автомобиль и выманивают деньги у доверчивых читателей.

Для этого они создали в фейсбуке фейковую страницу певицы - Nastay Style Blog. Если есть время и вдохновение, то на страницу можно пожаловаться администраторам Фейсбук. Хотя вряд ли это поможет - похожи страницы множатся, как грибы после дождя.

Чтобы замаскировать отсутствие сообщений, а главное - подписчиков у певицы, которая имеет десятки тысяч поклонников, мошенники написали, что это просто «обновленный адрес сайта Каменских». Мол, люди еще не успели перейти на новую страницу.

Вот, какие слова ей приписывают: «Я рада представить вам самый масштабный конкурс года. Абсолютно все участники получат от 17.500 гривен. Главный приз этот малыш Audi A4». Но Настя Каменских этого не говорила.

Для участия в «конкурсе», аферисты просят оплатить взнос. Зато обещают вернуть эту сумму, умноженную в несколько раз. Или даже подарить автомобиль. Но это обман! Этой мошеннической схеме не менее года. Еще в марте 2020 сама певица опровергла этот фейковый «розыгрыш»: «Мошенники используют видео из моего прошлого конкурса, где я действительно разыгрывала машину, накручивают комментарии от людей, которые якобы выиграли деньги. Это все фейковая информация от моего имени!

Это не мой конкурс! Я не имею к нему отношение и его проводят не мои знакомые организаторы», - уверяет Каменских.

По ее словам, все официальные конкурсы с ее участием анонсируются на ее инстаграм-странице. А самое главное - все они бесплатные. Для участия не требуется ничего платить.

Взнос за участие в конкурсе - это действительно один из самых распространенных способов выманить у доверчивых людей деньги. Будьте осторожны, тщательно проверяйте информацию. Почти все «розыгрыши», в которых заранее просят уплатить определенную сумму - мошеннические.

Обращайте внимание на комментарии под такими сообщениями. Особенно если они положительные, якобы от «победителей», и размещены примерно в одно и то же время. Обычно такие отзывы пишут умышленно созданные боты. Чтобы это выяснить, зайдите на их страничку - они могут прятаться за абстрактными фото, раздел «О себе» - пустой, сообщений или вообще нет, или это сплошные «перепост».

Источник: internetua.com