Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта

Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 22 по 28 марта 2021 года от экспертов СТБ.
Овен
Овнам на этой неделе стоит проявить уважение к коллегам и начальству. Вы, конечно, профессионал с большой буквы, но иногда стоит прислушаться к советам и пожеланиям окружающих. Даже тех, кто намного ниже вас по рангу. Что касается отношений с противоположным полом, то ближе к пятнице вам захочется романтики, однако из-за некоторого напряжения, которое возникло у вас на неделе, об этом придется забыть. Что ж, так тоже бывает.
Телец
Тельцам всю неделю стоит посвятить своему здоровью. Особенно это касается тех, кому за 50. Пройдите профилактическое обследование и старайтесь не перетруждаться на работе. Побольше гуляйте на свежем воздухе и помните о мерах безопасности. Что касается финансов, то стоит их придержать. Лучше, если у вас будет некая сумма в запасе.
Близнецы
Близнецам стоит сосредоточить все внимание на работе. Вам дадут некую свободу действий, однако и ответственности прибавится. Звезды советуют не терять головы и не пренебрегать коллегами, иначе рискуете стать изгоем и наживете себе врагов. Выходные проведите в кругу семьи.
Рак
Для Раков неделя станет настоящим открытием. Вас ждет перспективное знакомство или признание в любви. Тем же представителям знака, которые давно связаны узами Гименея, нужно лучше слушать партнера. Ваши чувства подостыли, так что пришло время разжечь пламя страсти. И романтический уик-энд вдали от всех как раз будет кстати.
Лев
Прекрасная неделя, которая сулит вам романтику и творческие успехи. Вы с легкостью справитесь с напряжением, которое может возникнуть на работе, и добьетесь расположения начальства. Возможно, вам даже предложат новую должность или вы и вовсе захотите сменить работу. Не важно. Любые изменения в вашей жизни будут весьма удачны.
Дева
Вы полны сил и энергии. На этой неделе вы с легкостью сможете справиться с любыми испытаниями, которыми наградит вас судьба. Чтобы не переутомиться, постарайтесь решать вопросы по очереди, иначе к пятнице просто свалитесь без ног. А вот выходные стоит провести в кругу друзей или близких.
Весы
В понедельник Весам придется услышать не очень приятную новость. Однако уже ближе к среде вы сумеете восстановиться и начнете решать проблемы. В четверг вас могут позвать на свидание. Не отказывайтесь Возможно, это ваша судьба. А вот выходные посвятите родителям. Им очень нужна ваша поддержка и помощь.
Скорпион
Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не планируйте на эту неделю, поскольку планы могут часто меняться по не зависящим от вас причинам. Звезды также советуют осторожно обходиться с деньгами и не тратить их на ненужные вещи. А вот в воскресенье можете побаловать себя небольшим подарком.
Стрелец
Если вы хотите добиться успеха, вам стоит проявить настойчивость и решительность. Никто не будет вместо вас воплощать ваши мечты. Так что засучите рукава и приготовьтесь очень много работать. К слову, у вас может появиться очень влиятельный покровитель. Не отказывайтесь от его помощи, она вам пригодится.
Козерог
Эту неделю Козерогам стоит посвятить себе и своим желаниям. Не стоит бежать к друзьям и знакомым и помогать им при первой же просьбе. Всегда думайте в первую очередь о себе. И вместо того, чтобы помогать на даче у подруги, лучше почитайте книгу или сходите с новым поклонником на прогулку в парк. Иначе так и останетесь несчастны.
Водолей
Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, вас будут терзать сомнения. На одной чаше весов окажутся карьера и социальный успех, а на другой ― любовь и семейное благополучие. Вас ждет непростой выбор. Звезды советуют принимать решение сердцем. И не слушайте никого. Только вы знаете, чего на самом деле хотите.
Рыбы
Эта неделя как нельзя лучше подходит для начала нового дела или смены жительства. И речь не только о доме, а даже о городе или стране. Не бойтесь рисковать. На этой неделе у вас все получится. Только не отталкивайте близких людей. Скоро придет время, когда вам понадобится их поддержка.
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