Соцстрах компенсирует украинцам самоизоляцию

По состоянию на 18 марта, Соцстрах уже провел оплату компенсации, по больничным листам о временной нетрудоспособности на сумму в 114,2 миллиона гривен.
То есть, на эту сумму украинцы получили помощь от ведомства в качестве компенсации заработной платы во время изоляции.
В Соцстрахе отметили, что за указанный период на самоизоляции пребывали 13 387 медицинских сотрудников, из было выплачено 23,2 миллиона гривен.
Указано, что для получения материальной компенсации за самоизоляцию в листе временной нетрудоспособности должно быть указано причину - "изоляция от COVID-19-11".
Направить украинца на самоизоляцию имеет право семейный врач, причиной такого решения служит контакт с больным на COVID-19. Соцстрах обязан компенсировать те рабочие дни, что сотрудник не смог работать из-за опасности, что он может стать переносчиком коронавирусной инфекции и заболеть сам.
В ведомстве напомнили, что больничный лист сотрудник получает у семейного врача и отдает его своему работодателю. Дальше уже лично он направляет документ в Соцстрах вместе с заявлением и расчетами. В период пандемии подать документы можно дистанционно.
Соцстрах напомнил, что размер компенсации самоизоляции составит 50% от уровня среднего дохода гражданина вне зависимости от страхового стажа человека. Медицинским работникам Соцстрах компенсирует полностью сумму среднего дохода.
Также стоит отметить, что первые 5 дней самоизоляции должен оплатить сотруднику его работодатель, Соцстрах начнет выплачивать компенсацию начиная с 6 дня.
Источник: news24.ukrainianwall.com
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