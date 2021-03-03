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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:2449

Соцстрах компенсирует украинцам самоизоляцию

С начала пандемии коронавирусной инфекции, которой недавно исполнился год, уже 100 тысяч 603 застрахованных граждан прошли самоизоляцию за счет Фонда социального страхования.

По состоянию на 18 марта, Соцстрах уже провел оплату компенсации, по больничным листам о временной нетрудоспособности на сумму в 114,2 миллиона гривен.

То есть, на эту сумму украинцы получили помощь от ведомства в качестве компенсации заработной платы во время изоляции.

В Соцстрахе отметили, что за указанный период на самоизоляции пребывали 13 387 медицинских сотрудников, из было выплачено 23,2 миллиона гривен.

Указано, что для получения материальной компенсации за самоизоляцию в листе временной нетрудоспособности должно быть указано причину - "изоляция от COVID-19-11".

Направить украинца на самоизоляцию имеет право семейный врач, причиной такого решения служит контакт с больным на COVID-19. Соцстрах обязан компенсировать те рабочие дни, что сотрудник не смог работать из-за опасности, что он может стать переносчиком коронавирусной инфекции и заболеть сам.

В ведомстве напомнили, что больничный лист сотрудник получает у семейного врача и отдает его своему работодателю. Дальше уже лично он направляет документ в Соцстрах вместе с заявлением и расчетами. В период пандемии подать документы можно дистанционно.

Соцстрах напомнил, что размер компенсации самоизоляции составит 50% от уровня среднего дохода гражданина вне зависимости от страхового стажа человека. Медицинским работникам Соцстрах компенсирует полностью сумму среднего дохода.

Также стоит отметить, что первые 5 дней самоизоляции должен оплатить сотруднику его работодатель, Соцстрах начнет выплачивать компенсацию начиная с 6 дня. 

Источник: news24.ukrainianwall.com

Общество CoVID-19
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