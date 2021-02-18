Анекдоты недели - 289

Мое первое и последнее занятие йогой закончилось следующим умозаключением: докторская колбаса никогда не свернется в краковскую...
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Отдельные случайные успехи не смогут затмить наших блестящих провалов.
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А вы знали, что спортивное питание - это не значит много жрать на время?
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На заводе по производству автоматов Калашникова зарплату дают не то что день в день, а секунда в секунду.
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Мужик выпил - всё забыл.
Женщина выпила - припомнила всё.
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Если вы поняли, что всё не так уж и плохо, а жизнь налаживается - больше не пейте в этот вечер.
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- Леха, ты меня любишь?
- Ты че, Серега, я тебя уважаю.
- Должен любить, Леха. А то от армии не откосим.
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Работа - это такое место, где утро начинается с ароматного кофе, а заканчивается дергающимся глазом и желанием убивать.
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-И шо это было, Боря?
-Супружеский долг.
-Боря, три минуты — это не долг, три минуты — это милостыня какая-то!
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Погода нормальная. Просто надо тепло одеться и не выходить из дома.
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Ищу единственную, нежную, любящую, способную разделить тяготы и лишения. Тяготы и лишения гарантирую!
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Еврейская мама своему зятю:
- После смерти хочу быть кремирована, а прах развейте с балкона над морем.
- Мама, да вы шо такое говорите - с моря такой ветер, шо не пройдёт и минуты, как вы снова будете дома...
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Когда я ем — я глух и нем. Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
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Кто рано встает, тому уже в обед нужна зарядка для мобильника.
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Многих радиослушателей-мужчин волнует вопрос: "Стоит ли признаваться жене в измене?" Сегодня в прямом эфире на эту тему выскажется специалист в этом вопросе - главный травматолог области.
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- Когда закрывается одна дверь, всегда открывается другая!
- Да знаю я! У меня тоже "Запорожец" был.
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Замечали ли вы когда-нибудь, что "пошло всё на хер!" - это всегда правильное решение.
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Планы на будущее, не соответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами.
Говорят, деньги делают деньги. А мои никак не хотят размножаться. Гады бездетные....
Почему цены на пену для бритья и трусы к 23 февраля не меняются, а вот цветы к 8 марта дорожают...
Бывает же такое: в отпуск ушел один директор, а отдохнул весь коллектив…...
Значит так. Не «толстая», а «богатая жирами, белками и углеводами»...
Говорят, что среда меняет людей. Наивные. Посмотрите в субботу утром, как их пятница меняет....