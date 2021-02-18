Анекдоты недели - 289 Погода на улице чудесная – теплый весенний ветерок треплет за окном арматуру…

Мое первое и последнее занятие йогой закончилось следующим умозаключением: докторская колбаса никогда не свернется в краковскую...

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Отдельные случайные успехи не смогут затмить наших блестящих провалов.

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А вы знали, что спортивное питание - это не значит много жрать на время?

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На заводе по производству автоматов Калашникова зарплату дают не то что день в день, а секунда в секунду.

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Мужик выпил - всё забыл.

Женщина выпила - припомнила всё.

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Если вы поняли, что всё не так уж и плохо, а жизнь налаживается - больше не пейте в этот вечер.

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- Леха, ты меня любишь?

- Ты че, Серега, я тебя уважаю.

- Должен любить, Леха. А то от армии не откосим.

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Работа - это такое место, где утро начинается с ароматного кофе, а заканчивается дергающимся глазом и желанием убивать.

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-И шо это было, Боря?

-Супружеский долг.

-Боря, три минуты — это не долг, три минуты — это милостыня какая-то!

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Погода нормальная. Просто надо тепло одеться и не выходить из дома.

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Ищу единственную, нежную, любящую, способную разделить тяготы и лишения. Тяготы и лишения гарантирую!

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Еврейская мама своему зятю:

- После смерти хочу быть кремирована, а прах развейте с балкона над морем.

- Мама, да вы шо такое говорите - с моря такой ветер, шо не пройдёт и минуты, как вы снова будете дома...

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Когда я ем — я глух и нем. Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.

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Кто рано встает, тому уже в обед нужна зарядка для мобильника.

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Многих радиослушателей-мужчин волнует вопрос: "Стоит ли признаваться жене в измене?" Сегодня в прямом эфире на эту тему выскажется специалист в этом вопросе - главный травматолог области.

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- Когда закрывается одна дверь, всегда открывается другая!

- Да знаю я! У меня тоже "Запорожец" был.

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Замечали ли вы когда-нибудь, что "пошло всё на хер!" - это всегда правильное решение.

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Планы на будущее, не соответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами.