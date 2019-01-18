Верховная Рада ограничила работу коллекторов Верховная Рада приняла закон о защите должников при урегулировании просроченной задолженности, ужесточающий требования к работе коллекторских компаний

За принятие соответствующего законопроекта №4241 во втором чтении проголосовали 274 народных депутата, передает БизнесЦензор

Закон в частности, устанавливает предусматривает основные требования к работе коллекторов. Например, будет запрещено звонить должнику с 20:00 до 08:00, более двух раз в день, сообщать о долге третьим лицам, требовать от родственников погасить долги.

Кроме того, кредитные и коллекторские компании должны будут соблюдать правила этического поведения с должниками. Для этого НБУ планирует разработать базовые нормы корректного общения коллекторов.

Авторы документа отмечают, что действующее законодательство не содержит четких правил поведения субъектов, которые занимаются коллекторской деятельностью, и правил взаимодействия таких лиц с должником при урегулировании просроченной задолженности. При этом сейчас коллекторская деятельность нередко граничит с нарушениями законодательства, включая применение психологического давления на должников и членов их семей.

С целью регулирования деятельности коллекторов планируется создать Реестр коллекторских компаний, который будет вести НБУ.

Национальному банку также предложено передать полномочия по осуществлению надзора за соблюдением коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований к взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.

В свою очередь потребители получат право требовать от коллекторов подтверждающие документы в отношении задолженности, а также обращаться к Национальному банку в случае нарушения кредитодавцем или новым кредитором и/или коллекторской компанией законодательства в сфере потребительского кредитования, в том числе нарушения требований к взаимодействию с потребителем при урегулировании просроченной задолженности.

Как сообщалось, в конце января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4241 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности", который, в частности, обязывает коллекторские компании соблюдать требования к этического поведения и правил взаимодействия с должником.