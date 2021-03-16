Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:57126

Старейшая жительница планеты зажжет факел на Олимпийских играх в Японии

В Японии в эстафете олимпийского огня примет участие старейшая жительница планеты – 118-летняя Канэ Танака.

Отмечается, что женщина будет нести олимпийский факел в городе Шиме, расположенном в префектуре Фукуока, где она и проживает. По замыслу организаторов, Танаке предстоит преодолеть около 100 метров, большую часть дистанции она будет передвигаться на инвалидной коляске, которую будут толкать ее родственники, однако последние несколько шагов Танака намерена пройти своими ногами. Об этом сообщает телеканал CNN.

Организаторы мероприятия также предупредили, что ее участие в мае в эстафете, которое спонсирует японская компания по страхованию жизни, будет зависеть от здоровья женщины и погодных условий.

"Замечательно, что она достигла такого возраста, и она все еще может вести активный образ жизни – мы хотим, чтобы другие люди видели это и чувствовали вдохновение, а не думали, что возраст является препятствием", – сказал внук женщины Эйдзи Танака.

Танака родилась 2 января 1903 года. В семье она была седьмым ребенком. Ее муж и старший сын погибли во время Второй мировой войны. Всего она родила четверых детей и усыновила еще одного. У женщины пять внуков и восемь правнуков.

Всю свою жизнь женщина продавала рисовые лепешки в своем магазине.

С 2005 года она живет в доме престарелых в Фукуоке. Ее семья не могла навещать женщину в течение последних 18 месяцев из-за пандемии COVID-19.

Когда Олимпийские игры в последний раз проводились в Токио в 1964 году, Танаке был 61 год.

Предыдущими рекордсменами среди старейших олимпийских факелоносцев были Аида Джеманке из Бразилии, которая зажгла факел на Летних играх в Рио в 2016 году в возрасте 106 лет, и игрок в настольный теннис Александр Каптаренко, который бежал с факелом на Зимних играх в Сочи в 2014 году в возрасте 101 год.

В 2019 году Кане Танака была официально признана самым старым человеком на Земле.

Источник: Фокус

Общество Токио
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 52374 заболевания коронавирусом
Сегодня 08:51
Ахтырчанина, пойманного на сбыте наркотиков, взяли под стражу
Сегодня 17:03
Прокуроры посетили Конотопский исправительный центр
Сегодня 16:53
Украинцев протестируют на антитела от коронавируса
Сегодня 16:50
У Сумах пройде конкурс-фестиваль «Джинсовий поет»
Сегодня 16:07
Сумские СБУшники поймали чиновников, которые продавали секретную информацию силовых ведомств
Сегодня 15:34
Легалізація трудових відносин – важливий напрямок роботи служби зайнятості Сумщини
Сегодня 15:27
Взрывчатки в Сумской ОГА и СБУ не нашли
Сегодня 15:19
Сумской врач-инфекционист рассказала о последствиях прививки от COVID-19
Сегодня 14:59
В Сумах накрыли порностудию
Сегодня 14:46
Как проходит кампания вакцинации от COVID-19 в Сумской области (видео)
Сегодня 14:29
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 14:26
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Роботодавець не виплатив заробітну плату. Як діяти?
Сегодня 15:59
Главная инфекционистка Сумщины подвела итоги года с коронавирусом
Сегодня 13:15
Областной бюджет – 2020 выполнили всего на 94%
Сегодня 13:06
Инверторы для гелиосистем: виды и назначение
Вчера 18:56
ПО для ресторанов: как сделать правильный выбор
Вчера 15:11
«Путін тримав під наглядом діяльність українського депутата Андрія Деркача» – розвідка США
Вчера 13:49
Доставка товаров из Китая в Украину морем: преимущества услуги под ключ
Вчера 13:29
«Слуга Народу» змінила структуру та укріплює зв’язки з регіонами
Вчера 09:11
Що варто знати коли, турбують колектори
16.03.2021 15:00
Жители Сумщины, получавшие субсидии незаконно, должны вернуть средства в бюджет
16.03.2021 13:47
НАШ КРАЙ: Правительству необходимо поддерживать материнство, а не стимулировать заробитчанство
16.03.2021 09:20
Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?
16.03.2021 09:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.