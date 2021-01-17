Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:5136

В Польше вводят новый локдаун на всей территории

Правительство Польши решило вновь ввести локдаун по всей стране. Количество новых случаев заражения стремительно растет.

В связи с увеличением числа случаев заражения коронавирусом правительство планирует ввести ограничения на всей территории Польши. Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, сообщает Polsat News.

Новые ограничения по стране будут действовать с 20 марта (суббота) по 9 апреля.

Министр здравоохранения также объявил, что отели, кинотеатры, театры, бассейны и спортивные сооружения будут закрыты по всей стране. Деятельность торговых центров будет ограничена.

В ближайшие три недели, до 9 апреля, будет введено дистанционное обучение учащихся 1-3 классов.

Как сообщает Минздрав Польши, за последние сутки исследования подтвердили коронавирусную инфекцию у 25052 человек, 453 пациента с COVID-19 умерли.

Общество CoVID-19
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Фахівці обласного центру зайнятості Сумщини вакцинувалися від COVID-19
Сегодня 14:53

Фахівці обласного центру зайнятості Сумщини вакцинувалися від COVID-19

На Сумщині триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Сьогодні до кампанії долучилися працівники державної служби зайнятості....

В Польше всплеск заболеваемости COVID-19
03.03.2021 16:58

В Польше всплеск заболеваемости COVID-19

В Польше за прошедшие сутки обнаружили 15 698 новых заражений коронавируса - это самый высокий показатель с 27 ноября....

Куда не добрался коронавирус
26.02.2021 17:40

Куда не добрался коронавирус

В мире еще существуют места, где нет коронавируса....

В Рио-де-Жанейро отменили карнавал из-за пандемии
22.01.2021 17:12

В Рио-де-Жанейро отменили карнавал из-за пандемии

Мэр бразильского города Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес объявил о решении отказаться от проведения знаменитого карнавала в этом году из-за пандемии COVID-19....

В китайском мороженом из украинского сырья нашли следы коронавируса
17.01.2021 10:30

В китайском мороженом из украинского сырья нашли следы коронавируса

Следы коронавируса были обнаружены в партии мороженого в китайском муниципалитете Тяньцзинь....

Новости

На Сумщине еще 283 случая заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 08:36
Кого на Сумщине будут вакцинировать от COVID-19 вне очереди
Сегодня 16:58
В Сумах провели Открытый чемпионат города по спортивной акробатике
Сегодня 16:45
В Сумском районе полиция задержала автовора
Сегодня 16:34
В Шостке полицейские задержали разбойника на месте преступления
Сегодня 16:31
Сумской полицейский взял бронзу на домашнем чемпионате Украины по рукопашному бою
Сегодня 16:23
За убийство отчима сумчанину дали 8 лет лишения свободы
Сегодня 16:18
В Шостке провели Всеукраинский юношеский турнир по гандболу
Сегодня 16:00
Сумские чирлидерши отличились на Кубке Украины
Сегодня 15:31
В Сумах откроют Центр олимпийской подготовки по пляжному волейболу
Сегодня 14:54
Фахівці обласного центру зайнятості Сумщини вакцинувалися від COVID-19
Сегодня 14:53
Нардеп с Сумщины знает, как обмануть сенсорную кнопку в Раде
Сегодня 14:27
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

ПО для ресторанов: как сделать правильный выбор
Сегодня 15:11
«Путін тримав під наглядом діяльність українського депутата Андрія Деркача» – розвідка США
Сегодня 13:49
Доставка товаров из Китая в Украину морем: преимущества услуги под ключ
Сегодня 13:29
«Слуга Народу» змінила структуру та укріплює зв’язки з регіонами
Сегодня 09:11
Що варто знати коли, турбують колектори
Вчера 15:00
Жители Сумщины, получавшие субсидии незаконно, должны вернуть средства в бюджет
Вчера 13:47
НАШ КРАЙ: Правительству необходимо поддерживать материнство, а не стимулировать заробитчанство
Вчера 09:20
Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?
Вчера 09:18
Стрілянина на Сумщині на кордоні: ФСБ планувала провокацію?
15.03.2021 22:57
Заболеваемость коронавирусом на Сумщине растет: итоги недели
15.03.2021 14:58
Во что одевать новорожденного
15.03.2021 13:13
Юрий Ярошенко: «Перед «Альянсом» стоит задача финишировать в первой шестерке»
15.03.2021 09:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.