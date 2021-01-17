В Польше вводят новый локдаун на всей территории Правительство Польши решило вновь ввести локдаун по всей стране. Количество новых случаев заражения стремительно растет.

В связи с увеличением числа случаев заражения коронавирусом правительство планирует ввести ограничения на всей территории Польши. Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, сообщает Polsat News.

Новые ограничения по стране будут действовать с 20 марта (суббота) по 9 апреля.

Министр здравоохранения также объявил, что отели, кинотеатры, театры, бассейны и спортивные сооружения будут закрыты по всей стране. Деятельность торговых центров будет ограничена.

В ближайшие три недели, до 9 апреля, будет введено дистанционное обучение учащихся 1-3 классов.

Как сообщает Минздрав Польши, за последние сутки исследования подтвердили коронавирусную инфекцию у 25052 человек, 453 пациента с COVID-19 умерли.