В Польше вводят новый локдаун на всей территории

В связи с увеличением числа случаев заражения коронавирусом правительство планирует ввести ограничения на всей территории Польши. Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, сообщает Polsat News.
Новые ограничения по стране будут действовать с 20 марта (суббота) по 9 апреля.
Министр здравоохранения также объявил, что отели, кинотеатры, театры, бассейны и спортивные сооружения будут закрыты по всей стране. Деятельность торговых центров будет ограничена.
В ближайшие три недели, до 9 апреля, будет введено дистанционное обучение учащихся 1-3 классов.
Как сообщает Минздрав Польши, за последние сутки исследования подтвердили коронавирусную инфекцию у 25052 человек, 453 пациента с COVID-19 умерли.
На Сумщині триває вакцинація від коронавірусної інфекції. Сьогодні до кампанії долучилися працівники державної служби зайнятості....
В Польше за прошедшие сутки обнаружили 15 698 новых заражений коронавируса - это самый высокий показатель с 27 ноября....
В мире еще существуют места, где нет коронавируса....
Мэр бразильского города Рио-де-Жанейро Эдуарду Паес объявил о решении отказаться от проведения знаменитого карнавала в этом году из-за пандемии COVID-19....
Следы коронавируса были обнаружены в партии мороженого в китайском муниципалитете Тяньцзинь....