Минздрав обновил списки «красной» и «зеленой» зоны

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон - среди соседей Украины зелеными и в дальнейшем остаются Румыния, Беларусь и Россия. Об этом сообщает "Европейская правда".
В "красной зоны" включают страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. Населения за последние 14 дней выше, чем в Украине. В Украине этот показатель по состоянию на 12 марта составлял 274,7, в то время как по состоянию на 5 марта - 239,6.
Среди стран Европы в зеленый список, кроме Румынии, МЗ поместил Грецию, Швейцарию, Ирландию, Хорватию, Финляндию, Великобританию, Германию, Португалию, Данию, Норвегию, Испанию.
Туристические Турция и Грузия, куда украинцы могут въехать с отрицательным результатом теста - в зеленой зоне. "Зеленым" остается также Египет.
Всего в "красной" зоне сейчас находится 52 страны, по сравнению с 54 на прошлой неделе.
По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.
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