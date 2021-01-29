Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:28112

Минздрав обновил списки «красной» и «зеленой» зоны

На сайте Министерства здравоохранения появилась свежая информация по странам «красной» и «зеленой» зоны относительно уровня заболеваемости COVID-19.

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон - среди соседей Украины зелеными и в дальнейшем остаются Румыния, Беларусь и Россия. Об этом сообщает "Европейская правда".

В "красной зоны" включают страны с показателем заболеваемости на 100 тыс. Населения за последние 14 дней выше, чем в Украине. В Украине этот показатель по состоянию на 12 марта составлял 274,7, в то время как по состоянию на 5 марта - 239,6.

Среди стран Европы в зеленый список, кроме Румынии, МЗ поместил Грецию, Швейцарию, Ирландию, Хорватию, Финляндию, Великобританию, Германию, Португалию, Данию, Норвегию, Испанию.

Туристические Турция и Грузия, куда украинцы могут въехать с отрицательным результатом теста - в зеленой зоне. "Зеленым" остается также Египет.

Всего в "красной" зоне сейчас находится 52 страны, по сравнению с 54 на прошлой неделе.

По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

МОН рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
Вчера 20:33

МОН рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

Министерство образования и науки рекомендовало школам и университетам продлить каникулы и перевести учеников и студентов на дистанционное обучение....

В Польше всплеск заболеваемости COVID-19
03.03.2021 16:58

В Польше всплеск заболеваемости COVID-19

В Польше за прошедшие сутки обнаружили 15 698 новых заражений коронавируса - это самый высокий показатель с 27 ноября....

Украина обновила перечень стран «красной» и «зеленой» зон
26.02.2021 16:27

Украина обновила перечень стран «красной» и «зеленой» зон

Количество стран «красной» зоны, после возвращении из которых нужно идти на самоизоляцию, уменьшилось....

Установлено продукты, способные блокировать COVID-19
09.02.2021 17:01

Установлено продукты, способные блокировать COVID-19

Исследователи из США провели эксперимент, в рамках которого установили, какие именно продукты могут подавлять коронавирусную инфекцию и препятствовать ее распространению...

Легендарный советский актер умер от коронавируса
29.01.2021 11:12

Легендарный советский актер умер от коронавируса

В четверг, 28 января, в Москве ушел из жизни знаменитый актер театра и кино Василий Лановой. Ему было 87 лет....

Новости

На Сумщине еще 155 новых случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 09:25
В Сумах умерла медсестра, которая всю жизнь посвятила детской больнице
Сегодня 14:46
На Сумщине вспышка коронавируса в психоневрологическом интернате
Сегодня 14:37
На Сумщине снова будут прививать детей от туберкулеза: поступили 14000 доз вакцины
Сегодня 13:58
В Сумах стартовал чемпионат Национальной полиции Украины по рукопашному бою
Сегодня 13:31
Липоводолинский «Альянс» сыграет домашний матч в Байраке
Сегодня 13:25
В Сумах растрепался флаг возле памятного знака «Борцам за волю Украины»
Сегодня 12:58
Сумские «барсята» стали третьими в Полтаве
Сегодня 12:40
В Сумах псевдоврачи выманили у женщины 80 000 гривен
Сегодня 11:58
В Сумах новый главный прокурор с Луганщины
Сегодня 11:50
Кто в Сумах сегодня без воды?
Сегодня 11:37
На Сумщине пьяный подорвал гранату
Сегодня 11:34
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Що варто знати коли турбують колектори
Сегодня 15:00
Жители Сумщины, получавших субсидии незаконно, должны вернуть средства в бюджет
Сегодня 13:47
НАШ КРАЙ: Правительству необходимо поддерживать материнство, а не стимулировать заробитчанство
Сегодня 09:20
Переход на электронные трудовые книжки. Что изменится для украинцев?
Сегодня 09:18
Стрілянина на Сумщині на кордоні: ФСБ планувала провокацію?
Вчера 22:57
Заболеваемость коронавирусом на Сумщине растет: итоги недели
Вчера 14:58
Во что одевать новорожденного
Вчера 13:13
Юрий Ярошенко: «Перед «Альянсом» стоит задача финишировать в первой шестерке»
Вчера 09:14
Эволюция детских конструкторов: как менялась игрушка
13.03.2021 20:54
Чому родючі землі Сумщини віддають в оренду за низьку ціну та як змінить ситуацію земельна реформа
11.03.2021 16:49
Как найти качественные продукты по доступным ценам в Украине? ®
11.03.2021 13:25
"Зупинявся не надовго": правдиві факти і непідтверджені історії про перебування Шевченка на Сумщині
10.03.2021 20:47
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.