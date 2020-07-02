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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:57101

Со следующего месяца в Украине подымают стоимость проезда в поездах

С 1 апреля в Украине подорожают билеты на поезда. До конца 2021 года тарифы вырастут на 22%.

В Украине с 1 апреля 2021 года повысятся тарифы на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении.

Соответсвующий проект приказа подготовило Министерство инфраструктуры, разместив его для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Согласно проекту, к определенной в предыдущем периоде стоимости проезда пассажиров в общих, плацкартных, купейных вагонах с 4-местными купе и мягких вагонах с 2-местными купе (СВ) поездов внутреннего сообщения ежемесячно, начиная с 1 апреля 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно, применяется коэффициент индексации 1,02.

Кроме того, планируется индексация на 22% тарифов на перевозку багажа, грузобагажа и перевозки вагонов в порожнем состоянии.

Согласно расчетам, повышение тарифов позволит получить "Укрзализныцей" в

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, необходимость индексации тарифов связана с необходимостью постепенного уменьшения перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

"Несвоевременность индексации уровня тарифов, отрицательная рентабельность пассажирских перевозок не обеспечивают техническое развитие железнодорожной отрасли в условиях значительного износа основных средств, особенно пассажирского подвижного состава", — говорится в документе.

Известно, что в последний раз повышение тарифов происходило в 2018 году.

В Мининфраструктуры подчеркивают, что с того времени наблюдается тенденция роста индекса потребительских цен, а именно в 2018 году — на 9,8%, 2019 году — 4,1%, в 2020 году — 5,0%, а в 2021 году прогнозируется на уровне 6,2% (декабрь к декабрю предыдущего года), и в 2021 году прогнозируется рост реальной среднемесячной заработной платы работников в Украине на уровне 12,1%.

В то же время в министерстве считают, что после принятия предложенного проекта

- репутационных рисков — негативная реакция средств массовой информации;

- социальной напряженности в связи с ростом цен на перевозки пассажиров и багажа;

- временного уменьшения спроса населения и отток пассажиров на альтернативные виды транспорта.

"Указанные риски будут минимизированы за счет проведения разъяснительной работы в СМИ по обеспечению безопасности движения при повышении качества услуг и расширение сферы дополнительных услуг на железнодорожном транспорте", — говорится в документе.

Источник: delo.ua

Экономика Тарифы на перевозки пассажиров Укрзалізниця
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голова Сумської ОДА

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