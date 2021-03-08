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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:50107

Обнародованы номинанты "Золотой малины"

В списке номинантов антипремии "Золотой малины" за худшее актерское исполнение оказался известный американский актер и продюсер Роберт Дауни-младший за главную роль в фильме "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".

Кроме него среди номинантов можно увидеть Адама Сэндлера ("Хэллоуин Хьюби"), Микеле Морроне ("365 дней"), Майка Линделла ("Абсолютное доказательство") и Дэвида Спейда ("Не та девушка"). Информация об этом появилась на официальном сайте антипремии, пишет Обозреватель.

На роль "худшей актрисы" претендуют Энн Хэтэуэй ("Последнее, чего он хотел"), Кэти Холмс ("Кукла 2: Брамс"), Кейт Хадсон ("Мьюзик"), Лорен Лапкус ("Не та девушка"), Анна Мария Сиклуцка ("365 дней").

Ленты "365 дней" и "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" в этом году стали лидерами по числу номинаций. Фильмы включены в шесть категорий.

Отметим, что антипремия вручается в девяти категориях за актерские работы, режиссуру, сценарии, ремейк и "худшую" картину года. Она рассматривается как дополнение к "Оскару" – по традиции номинанты "Золотой малины" оглашаются за день до оскаровских номинантов, лауреаты – за день до лауреатов "Оскара".

Общество Антипремия
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