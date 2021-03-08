В Украине планируют сделать прогнозы погоды более точными Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) подписала протокол о намерениях с американской компанией Baron - Critical Weather Intelligence. Предполагаемая сотрудничество будет направлено на модернизацию гидрометеорологической системы в Украине, которая не обновлялась с 1970-х годов.

В планах установить 13 радаров и несколько тысяч специальных датчиков, которые помогут делать быстрее и более достоверные метеопрогнозы и тем самым заблаговременно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации и опасные погодные и природные явления.

После одобрения проекта в украинском парламенте и властями США, за 2-3 года система будет развернута полностью, сказал министр МВД Арсен Аваков.

«Более трех лет мы готовились к подписанию этого документа. Наши специалисты посещали заводы компании Baron, американский Eximbank подтвердил готовность оказать финансовую поддержку в реализации проекта. Подписание протокола о намерениях - это начало масштабного реформирования гидрометеорологической службы Украины. Наши специалисты будут видеть загрязнения воздуха по всей стране, предусматривать температуру хвойной подстилки в лесах, насыщенность водой атмосферы, будут видеть уровень рек. Наша система будет лучше, чем во многих странах Европы», - заявил министр.

Источник: ua.news