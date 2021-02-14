Анекдоты недели - 289 Говорят, деньги делают деньги. А мои никак не хотят размножаться. Гады бездетные.

- Как ты относишься к людям, которые постоянно хотят спать?

- Я к ним отношусь.

***

Скоро…

- Гугл, найди мне жену.

- Отсортировать по цене?

- нет, по отзывам.

***

Весна… Куда ни ступи – все к деньгам!

***

В садик - будят. В школу - будят. В университет – вскакиваешь. На работу – сползаешь. Только на пенсии – спи сколько хочешь, а нет – там не спится!

***

Два одессита беседуют за жизнь:

— Ты знаешь, Зяма, шо-то я в нашей экономике не вижу свет в конце тоннеля...

— Ой-вэй, Фима, я таки даже тоннеля шо -то не вижу…

***

- Знаете, Фима, шо -то недолюбливаю я женщин…

- Та ты шо, Боря?

- Ой, та не успеваю я.

***

Странная логика у женщин! Все ждут принца! Потом, когда этот принц разляжется на диване, попивая пиво, злятся, почему он не вкалывает, как простой крестьянин!

***

— Женщина, это платье вас полнит!

— Ну слава богу, а то я всё на чебуреки грешила.

***

- Дорогой, перед свадьбой я хочу признаться тебе в своих грехах.

- Так ты же неделю назад признавалась…

- Так есть новые данные.

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Ох, не случайно в гороскопе весы рядом с девой…

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- Но помни, Золушка: ровно в семь утра этот чудесный айфон превратится в будильник.

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Чем больше спишь - тем больше хочется, чем больше ешь - тем больше хочется, чем больше тратишь - тем больше хочется, чем больше работаешь… А вот тут неувязочка!

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Понаделали татуировок, теперь вообще не понять, кто сидел…

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- Ваше отношение к алкоголю?

- Вечером крайне положительно, утром – крайне отрицательное!

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Если мужчина, который тебе нравится, не замечает тебя, займи у него много денег. Пусть только о тебе и думает!