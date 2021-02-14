Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:463

Анекдоты недели - 289

Говорят, деньги делают деньги. А мои никак не хотят размножаться. Гады бездетные.

- Как ты относишься к людям, которые постоянно хотят спать?

- Я к ним отношусь.

***

Скоро…

- Гугл, найди мне жену.

- Отсортировать по цене?

- нет, по отзывам.

***

Весна… Куда ни ступи – все к деньгам!

***

В садик - будят. В школу - будят. В университет – вскакиваешь. На работу – сползаешь. Только на пенсии – спи сколько хочешь, а нет – там не спится!

***

Два одессита беседуют за жизнь:

— Ты знаешь, Зяма, шо-то я в нашей экономике не вижу свет в конце тоннеля...

— Ой-вэй, Фима, я таки даже тоннеля шо -то не вижу…

***

- Знаете, Фима, шо -то недолюбливаю я женщин…

- Та ты шо, Боря?

- Ой, та не успеваю я.

***

Странная логика у женщин! Все ждут принца! Потом, когда этот принц разляжется на диване, попивая пиво, злятся, почему он не вкалывает, как простой крестьянин!

***

— Женщина, это платье вас полнит!

— Ну слава богу, а то я всё на чебуреки грешила.

***

- Дорогой, перед свадьбой я хочу признаться тебе в своих грехах.

- Так ты же неделю назад признавалась…

- Так есть новые данные.

***

Ох, не случайно в гороскопе весы рядом с девой…

***

- Но помни, Золушка: ровно в семь утра этот чудесный айфон превратится в будильник.

***

Чем больше спишь - тем больше хочется, чем больше ешь - тем больше хочется, чем больше тратишь - тем больше хочется, чем больше работаешь… А вот тут неувязочка!

***

Понаделали татуировок, теперь вообще не понять, кто сидел…

***

- Ваше отношение к алкоголю?

- Вечером крайне положительно, утром – крайне отрицательное!

***

Если мужчина, который тебе нравится, не замечает тебя, займи у него много денег. Пусть только о тебе и думает!

Досуг Курьезы Юмор
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Анекдоты к 8 марта
08.03.2021 11:00

Анекдоты к 8 марта

Почему цены на пену для бритья и трусы к 23 февраля не меняются, а вот цветы к 8 марта дорожают...

Анекдоты недели - 288
06.03.2021 12:12

Анекдоты недели - 288

Бывает же такое: в отпуск ушел один директор, а отдохнул весь коллектив…...

Анекдоты недели - 288
27.02.2021 12:12

Анекдоты недели - 288

Значит так. Не «толстая», а «богатая жирами, белками и углеводами»...

Анекдоты недели - 287
18.02.2021 17:25

Анекдоты недели - 287

Говорят, что среда меняет людей. Наивные. Посмотрите в субботу утром, как их пятница меняет....

Анекдоты ко Дню влюбленных
14.02.2021 08:09

Анекдоты ко Дню влюбленных

— Дорогая, что бы ты хотела на 14 февраля? — Визит к косметологу на чистку лица. ...

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Чому родючі землі Сумщини віддають в оренду за низьку ціну та як змінить ситуацію земельна реформа
11.03.2021 16:49
Как найти качественные продукты по доступным ценам в Украине? ®
11.03.2021 13:25
"Зупинявся не надовго": правдиві факти і непідтверджені історії про перебування Шевченка на Сумщині
10.03.2021 20:47
У Сумах медична галузь готується до можливого загострення ситуації з COVID-19
10.03.2021 17:47
Эпидемиологические ограничения или попытка узурпации власти?
10.03.2021 15:48
Фінанси громад Сумщини: скільки заробили та витратили громади за 2020 рік?
10.03.2021 13:40
"Кусум Фарм": ответственность за здоровье людей и окружающую среду ®
10.03.2021 07:01
100 років герою. Життєва історія Героя України з Сумщини Олексія Береста
09.03.2021 13:00
У війни немає статі: солдатки та лейтенантки з Сумщини розповідають свої історії з фронту
08.03.2021 14:44
Коронавирус на Сумщине: третья волна пошла
08.03.2021 12:45
Семь легендарных ненайденных сокровищ Украины: в окрестностях Глухова может быть спрятан клад Полуботка
08.03.2021 09:17
К 8 марта 8 сумских спортсменок ответили на 8 вопросов
08.03.2021 08:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.