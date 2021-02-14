Анекдоты недели - 289

- Как ты относишься к людям, которые постоянно хотят спать?
- Я к ним отношусь.
***
Скоро…
- Гугл, найди мне жену.
- Отсортировать по цене?
- нет, по отзывам.
***
Весна… Куда ни ступи – все к деньгам!
***
В садик - будят. В школу - будят. В университет – вскакиваешь. На работу – сползаешь. Только на пенсии – спи сколько хочешь, а нет – там не спится!
***
Два одессита беседуют за жизнь:
— Ты знаешь, Зяма, шо-то я в нашей экономике не вижу свет в конце тоннеля...
— Ой-вэй, Фима, я таки даже тоннеля шо -то не вижу…
***
- Знаете, Фима, шо -то недолюбливаю я женщин…
- Та ты шо, Боря?
- Ой, та не успеваю я.
***
Странная логика у женщин! Все ждут принца! Потом, когда этот принц разляжется на диване, попивая пиво, злятся, почему он не вкалывает, как простой крестьянин!
***
— Женщина, это платье вас полнит!
— Ну слава богу, а то я всё на чебуреки грешила.
***
- Дорогой, перед свадьбой я хочу признаться тебе в своих грехах.
- Так ты же неделю назад признавалась…
- Так есть новые данные.
***
Ох, не случайно в гороскопе весы рядом с девой…
***
- Но помни, Золушка: ровно в семь утра этот чудесный айфон превратится в будильник.
***
Чем больше спишь - тем больше хочется, чем больше ешь - тем больше хочется, чем больше тратишь - тем больше хочется, чем больше работаешь… А вот тут неувязочка!
***
Понаделали татуировок, теперь вообще не понять, кто сидел…
***
- Ваше отношение к алкоголю?
- Вечером крайне положительно, утром – крайне отрицательное!
***
Если мужчина, который тебе нравится, не замечает тебя, займи у него много денег. Пусть только о тебе и думает!
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