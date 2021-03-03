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Лариса Брежнева
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Букмекеры назвали фаворитов Евровидения 2021

Евровидение 2021 должно состояться с 18 по 22 мая в городе Роттердам в Нидерландах. Уже известны песни, которые представят на международном конкурсе 26 стран. Букмекеры назвали вероятных победителей Евровидение 2021.

На странице Евровидение Украина в Facebook появился рейтинг от букмекеров, в котором названы песни с самыми большими шансами на победу.

Первое место букмекеры отвели группе Daði Freyr из Исландии, хотя конкурсная песня будет представлена только 10 марта.

На втором месте по ставкам оказалась группа из Италии Måneskin с композицией "Zitti e buoni".

На третьей позиции оказался представитель Франции Barbara Pravi с песней "Voil à". На четвертом – конкурсант от Болгарии, чья песня также станет известна только 10 марта. И замыкает пятерку представитель от Литвы – коллектив THE ROOP с песней "Дискотека".

Стоит отметить, что украинская группа Go-A Band с композицией "Шум" пока что находится у букмекеров на 19-ой позиции.

Представительница от России – певица Manizha на данный момент находится на 11-ой позиции, хотя свою песню она представила только 8 марта.

Евровидение 2021. Рейтинг букмекеров

Источник: rbc.ua

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