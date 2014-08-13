Правила безопасности: что не стоит выкладывать в социальные сети Умелые мошенники могут получить пользу практически из любой изложенной в социальных сетях информации. Часто им даже не приходится напрягаться - пользователи сами делятся важными данными.

Что и почему не стоит выкладывать в социальные сети и мессенджеры.

Номер телефона

Многие компании, активно навязывают свои услуги и товары, используют самый простой и дешевый способ создания базы телефонных номеров. Они вручную перебирают пользователей социальных сетей в поисках потенциальных клиентов.

Кроме того, на странице они могут узнать не только номер, но и имя, возраст, а также интересы своей жертвы. Чем больше спамеры или мошенники знают о пользователе, тем проще им завоевать его доверие или навязать невыгодную услугу.

Домашние фотографии геолокации

Большое количество фотографий делается в домашней обстановке с одной и той же геолокации. Если эту функцию не отключить, она показывается автоматически и подскажет мошенникам, где живет их жертва.

Если на заднем плане можно различить обстановку, злоумышленникам станет известен и примерный финансовое положение пользователя. Этой информации будет достаточно не только для мошенничества, но и для домашней кражи.

Грамоты детей

Часто пользователи хвастаются успехами своих детей, выкладывая фотографии почетных грамот. Обычно на них написано не только полное имя и фамилия ребенка, но и класс и номер школы.

Узнав эту информацию, мошенники легко могут обмануть родителей. Достаточно представиться учителем или директором, а затем попросить деньги на нужды класса или сканы документов якобы для школьного архива.

Адрес электронной почты

Спам и нежелательные письма - наименее вредные вещи, которыми может грозить публикация адреса почты. Мошенники могут сломать почтовый аккаунт, особенно если он имеет легкий пароль и связан с личной жизнью пользователя (кличка собаки, дата рождения).

Сломав почту, злоумышленники получат доступ к содержанию писем жертвы. Если в них содержатся сканы документов или важная банковская информация, пользователь может потерять большую сумму денежных средств.

Фотографии документов

Получив новые документы, например, загранпаспорт или водительское удостоверение пользователи выкладывают его фотографии в сеть. Эти фото не только дают обширную информацию о пользователе, но и легко сойдут за скан документов при получении быстрых займов.

Билеты на концерты и другие мероприятия

Фотографии билетов можно изменить в Photoshop, а затем пройти по ним на концерт вместо настоящего пользователя. Если на билете расположен штрих-код, украсть его еще проще. Достаточно скопировать и предъявить на входе на мероприятие. Настоящий владелец уже не сможет войти, поскольку в системе билет будет отмечен как использован.

Дата и место рождения

Имя владельца в совокупности с его датой и местом рождения позволяет узнать о нем достаточно много: номер паспорта, а также страхового и пенсионного удостоверения. По этой информации мошенники могут, например, перевести пенсионные накопления гражданина в любой негосударственный фонд.

Ссылки на страницы детей/родителей/родственников/близких друзей

Во многих социальных сетях в определенной графе можно указать имена близких людей или родственников при условии ссылки на их аккаунты. Мошенники могут воспользоваться этим, чтобы обмануть и выманить у пользователя деньги. Например, злоумышленники могут подделать аккаунт одного из этих людей или написать SMS от их имени с просьбой срочно прислать деньги.

Фото банковской карты с любой стороны

Вопреки распространенному мнению, любая сторона банковской карты содержит важную информацию, которую нельзя сообщать посторонним. Необязательно фотографировать CVV/CVC-код, чтобы стать жертвой мошенников. На многих сайтах для оплаты достаточно ввести номер, имя пользователя и срок действия карты.

Источник: kurs.com.ua