Анекдоты к 8 марта

— Сарочка, а что вам папа подарил на 8 Марта?— Мне и маме папа подарил по 200 долларов!— И как вы ими распорядились?— Мы их положили в семейную копилку, на «чёрный день».— Ой, какая ты умница! А где папа взял денежку?— В копилке.
***
У нас тут подруга пить бросила. Ну, как подруга, теперь просто знакомая
.***
А помните как в детском саду, нарисуешь маме на 8 марта "каку-маляку" и как она радуется... С женой почему-то такой номер не проходит...
***
Скоро во всех городах страны - голландские тюльпаны по цене колумбийского кокаина!
***
А я своему сразу сказала: "Как я 8 марта встречу, так ты весь год и проведешь!..."
***
А как красиво все начиналось... легли, разделись... и тут я с дуру спросил, что она хочет на 8 марта. Вторую ночь не сплю - слушаю.
***
— Что тебе подарить на 8 марта?
— Приятную мелочёвку: машину там, шубу или бриллианты… Я не привередлива. Это вам, мужикам, вечно с цветом подаренных носков не угодишь!Дорогой, давай я помою голову, а ты - посуду и пол.
***
Утро. 7 марта.
— Дорогая, давай поговорим о твоей точке зрения на феминизм и гендерное равенство…
— С удовольствием, дорогой… но отложим этот разговор на 9 марта…
***
— Прямо не знаю, что подарить своей девушке на 8 Марта: цветы завянут, мобильник сломается…
— Так подари ей шарик от подшипника! Оригинально, и не сломаешь!
***
В этот день хочется поздравить всех женщин.
Но жена против.
***
Нет никого беззащитнее мужика, бродящего вечером седьмого марта по парфюмерному отделу.
***
Женщинам невозможно угодить. Вот, например, прошлое 8 марта. Спать даже не ложился, в шесть утра поздравил, подарил огромный букет из незабудок в форме сердца, золотое кольцо с бриллиантом, торт со свечами в виде восьмерки. Да, по Вайберу. Да, с рыбалки. Но разве это повод для истерики?!
***
Для меня 8 марта традиционно семейный праздник. Поэтому я, брат, отец и тесть в четыре часа утра приносим кофе в постель. И уезжаем на рыбалку.
***
— Папа, а для чего отмечается 8 Марта?
— Что за идиотский вопрос? Ты же сын владельца цветочного магазина.
***
8 марта из реанимации после тяжелейшей операции исчезла больная. Оказалось, это хозяйка цветочного киоска уползла на работу.
***
Цветы не самый практичный подарок на 8 марта. Постоят пару дней, а дальше в мусорку. Другое дело свиная голова. Это и суп, и холодец, и просто красиво.
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