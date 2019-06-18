В Украине сорвали самый крупный джекпот в истории страны

Об этом сообщается на сайте Украинской национальной лотереи. Отмечается, что выигрыш достался онлайн-игроку.
Один билет на 6 комбинаций и на 5 тиражей был приобретен 4 марта, пишет Обозреватель.
"Информируем вас о сорванном джекпоте лотереи Супер Лото (Украинская национальная лотерея) – 33 032 020 гривен. Это самый большой джекпот за всю историю существования лотерей в Украине", – подчеркнули в пресс-службе УНЛ.
По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, который бросил гаранту в здание Национальной лотереи в г. Шостка....
Напомним: 29 мая в Шостке в помещение Национальной лотереи неизвестный бросил гранату, в результате взрыва которой пострадали двое работников заведения....