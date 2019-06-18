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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:00104

В Украине сорвали самый крупный джекпот в истории страны

В субботу, 6 марта, был сорван крупнейший за всю историю существования джекпот в размере более 33 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте Украинской национальной лотереи. Отмечается, что выигрыш достался онлайн-игроку.

Один билет на 6 комбинаций и на 5 тиражей был приобретен 4 марта, пишет Обозреватель.

"Информируем вас о сорванном джекпоте лотереи Супер Лото (Украинская национальная лотерея) – 33 032 020 гривен. Это самый большой джекпот за всю историю существования лотерей в Украине", – подчеркнули в пресс-службе УНЛ. 

 
Общество Национальная лотерея
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