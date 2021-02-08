Гороскоп с 8 по 14 марта 2021 для всех знаков Зодиака Для тех, кто привык планировать свое время, сверяясь со звездами - гороскоп на вторую неделю марта.

Овен

Принимайте себя и окружающих такими, какие они есть на самом деле, оставьте, наконец, стереотипы сложившихся отношений и попробуйте быть естественнее и проще. Начатые в среду дела удадутся, не пропустите этот момент, особый успех принесут усилия в интеллектуальной сфере и в работе с информацией. В четверг вы можете быть излишне вспыльчивы и раздражительны из-за того, что все идет не так, как вам бы хотелось. Но не держите зла и будьте великодушны к своим близким. Непредсказуемым и весьма эмоциональным будет общение с противоположным полом.

Телец

Некие проблемы эмоционально вымотали вас, поэтому постарайтесь создать себе более комфортную, камерную обстановку, общайтесь с приятными для вас людьми. Ваши планы постепенно начинают реализовываться. Работа попытается занять достаточно много времени, но по значимости она лидировать не будет. Энергичностью и активностью вы сможете укрепить свои позиции. Не забывайте о своем доме, наведение порядка и создание комфорта в нем - тоже немаловажная для вас задача.

Близнецы

Ловите миг удачи, и постарайтесь его удержать, работайте на свой успех, в вашей карьере и личной жизни сейчас наступил весьма продуктивный период. Спешите реализовывать свои сокровенные мечты, так как эти дни открывают перед вами самые блестящие перспективы. В среду постарайтесь контролировать свои эмоции, даже если они будут позитивными, все же не теряйте голову. Вас ждет любовь, романтика и незабываемые свидания. Самое время для свадьбы и прибавления в семействе.

Рак

На этой неделе ощущение собственной значимости возникнет не на пустом месте, и использовать плодотворный период необходимо сполна. Успех в делах может во многом зависеть от ваших организаторских способностей, хотя вряд ли дело обойдется без конкурентной борьбы. Препятствия и проблемы вы сможете преодолеть, всё обернется в вашу пользу. По максимуму используйте все положительные ситуации четверга. В субботу уединение позволит вам раскрыть свой творческий потенциал.

Лев

Побольше времени проводите в компании верных друзей и любимого человека. Вторая половина недели - хорошее время для решения многих вопросов мирным путем, вероятен компромисс без ущерба для ваших интересов. Возможно принятие позитивных решений, которые определят ваше ближайшее будущее, постарайтесь быть активнее и принципиальнее. Вполне вероятно, что на этой неделе вам придется заниматься вопросами здоровья и образования.

Дева

На этой неделе вас ждут приятные встречи и общение с интересными людьми. Вполне могут наладиться отношения с детьми и соседями. Наступило подходящее время для приобретения знаний, причем в любой области - от кулинарии до иностранного языка. Препирательства с бюрократами и бумажная волокита во вторник грозят затянуться. Помощь друзей в четверг будет весьма своевременна. В пятницу бытовая техника может преподнести не очень приятные сюрпризы. В воскресенье помните, что любовные приключения бывают опасными.

Весы

Не зацикливайтесь на прошлых достижениях, соберитесь с силами и решительно преодолейте новый рубеж. За затраченные усилия вы будете вознаграждены сполна. У вас наступает ответственный период карьерного роста и связанных с ним служебных и материальных достижений. Если не распыляться по мелочам, то можно научиться многому из того, к чему лежит ваша душа. Хорошее время для начала нового страстного романа.

Скорпион

Чем четче вы распишете планы важных дел, тем проще вам будет всё осуществить. Не позволяйте, чтобы кто-то изменял ваши намерения. Вы имеете право желать и получить желаемое. Время освободиться от лишнего и ненужного и общаться с теми, кто вам действительно дорог. Сложная жизненная ситуация разрешится в вашу пользу.

Стрелец

Похоже, вам хочется новизны отношений, вот ваше подсознание и подкидывает вам новое восприятие привычных вещей и знакомых людей. Вы сейчас как никогда проницательны, используйте это состояние для прояснения многих загадок своей жизни. Вы можете удивить своих друзей и знакомых неожиданным поведением, но это только привлечет к вам внимание.

Козерог

Основными событиями этой недели могут стать дела, связанные с семьей и домом. Ничего удивительного не будет в том, что в доме все окажется переставленным, передвинутым и ваши близкие люди могут лишиться привычных ориентиров. Помните, что любые изменения хороши лишь в разумных пределах. Поинтересуйтесь еще чьим-нибудь мнением, не решайте все в одиночку. В течение всей недели вы с легкостью сможете устранить практически любой конфликт на работе, просто направив свою энергию на общее дело.

Водолей

Встречи и новые знакомства окажутся плодотворными, хотя и не сразу. Так что постарайтесь очаровать любую компанию. На этой неделе стоит заложить фундамент для будущих важных перемен в личной жизни. В четверг вам, похоже, придется доказывать начальству, что вы способны на многое. В незнакомой обстановке проявите такт и сдержанность, это позволит избежать недоразумений.

Рыбы

Благоприятная неделя для перехода к новому виду деятельности, изменениям в карьере. Вы вполне способны построить сложнейшую комбинацию ради достижения цели, которая никак не хочет поддаваться. Упорства должно хватить, но результат может слегка разочаровать. В понедельник делайте только то, что получается само собой. В пятницу же, напротив, вам поддадутся любые трудности. В воскресенье будьте осторожны, не критикуйте близких людей, постарайтесь быть лояльнее.