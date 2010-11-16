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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:2782

Полиция прекратила деятельность «группы смерти»

Полиция Днепропетровской области разоблачила деятельность «группы смерти» в Телеграмм-канале, создала 15-летняя жительница Кривого Рога, которая собиралась покончить с собой и побуждала к этому других.

Телеграмм канал действовал с 21 февраля. На момент создания группы в чате находилось около 500 человек. Когда администратор начал ставить задачи участникам наносить себе телесные повреждения, в нем осталось 13 человек.
Участники группы присылали фото ранений, после чего получали следующие инструкции. Таких задач могло быть более пяти в день.

3 марта полиция и прокуратура с санкцией суда провела обыск в доме девушки, изъяла телефоны, планшет и ноутбук.
По предварительной информации полиции, 4 марта девушка планировала покончить жизнь самоубийством.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства). Следователи проверяют все сведения, которые предоставила девушка и устанавливают личность куратора и других организаторов группы.
Полиция обращается ко всем родителям несовершеннолетних детей с просьбой уделять им больше внимания, интересоваться их жизнью и рассказывать об опасности в интернете.

Источник: Всеосвита

Право Суицид
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