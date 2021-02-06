Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Анекдоты недели - 288

Бывает же такое: в отпуск ушел один директор, а отдохнул весь коллектив…

Лучший способ сэкономить деньги – не выходить из дому ни под каким предлогом!

***

Интересно, почему дырки в джинсах – это модно. А в носках – нет?

***

- Доктор, а можно я кого-то помоложе лечиться буду?

- Можно. У нас патологоанатому 30 лет. Ни разу еще с диагнозом не ошибся!

***

Чтобы при жарке не пахло рыбой, нужно жарить мясо!

***

Я пришел на работу работать, а не отвечать на вопросы – почему я здесь пьяный сплю!

***

Чтобы попасть на работу в 9.00, я просыпаюсь в 8.30, произношу заклинание «Твою мааать…», и в 9.00 я уже на работе…

***

- Софочка, вы бы таки хоть чаще плавали, а то совсем форму потеряли.

- Ой, я вас умоляю, вон киты всю жизнь плавают, и шо, они стойнее меня?

***

- Как у тебя дочка то устроилась?

- Отлично. Муж любит, шубы покупает, на курорты возит.

- А сын?

- А сыну стерва попалась, то шубу ей купи, то на курорт свози.

***

Медсестра: Мочились?

Больной: Нет!

Медсестра: Утку дать?

Больной, после паузы: Ну давайте кусочек…

***

— Как вам последняя прочитанная книга?

— Да никак! Сюжет не раскрыт, много недосказанности, полунамёков… Какая мама? Какая рама? Зачем её мыть?

***

- Простите, я на этом автобусе доеду до больницы?

- Откуда я знаю, у вас очень бледный вид!

***

На работе самое сложное – это последние 7 часов, когда кофе уже выпил и сидишь ждешь, когда уже домой.

***

Уже полгода как записалась на фитнес – никакого прогресса! Завтра схожу туда лично, узнаю в чем дело.

***

Мужик пришел на прием к окулисту.

 - Прочтите нижнюю строчку.

- Не могу.

- Э, батенька, да у вас близорукость!

- Зашибись! Всю жизнь был безграмотным, а теперь еще и близорукость!

***

Во время острой дискуссии главврач послал проктолога и гинеколога по своим рабочим местам.

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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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