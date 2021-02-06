Анекдоты недели - 288

Лучший способ сэкономить деньги – не выходить из дому ни под каким предлогом!
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Интересно, почему дырки в джинсах – это модно. А в носках – нет?
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- Доктор, а можно я кого-то помоложе лечиться буду?
- Можно. У нас патологоанатому 30 лет. Ни разу еще с диагнозом не ошибся!
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Чтобы при жарке не пахло рыбой, нужно жарить мясо!
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Я пришел на работу работать, а не отвечать на вопросы – почему я здесь пьяный сплю!
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Чтобы попасть на работу в 9.00, я просыпаюсь в 8.30, произношу заклинание «Твою мааать…», и в 9.00 я уже на работе…
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- Софочка, вы бы таки хоть чаще плавали, а то совсем форму потеряли.
- Ой, я вас умоляю, вон киты всю жизнь плавают, и шо, они стойнее меня?
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- Как у тебя дочка то устроилась?
- Отлично. Муж любит, шубы покупает, на курорты возит.
- А сын?
- А сыну стерва попалась, то шубу ей купи, то на курорт свози.
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Медсестра: Мочились?
Больной: Нет!
Медсестра: Утку дать?
Больной, после паузы: Ну давайте кусочек…
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— Как вам последняя прочитанная книга?
— Да никак! Сюжет не раскрыт, много недосказанности, полунамёков… Какая мама? Какая рама? Зачем её мыть?
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- Простите, я на этом автобусе доеду до больницы?
- Откуда я знаю, у вас очень бледный вид!
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На работе самое сложное – это последние 7 часов, когда кофе уже выпил и сидишь ждешь, когда уже домой.
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Уже полгода как записалась на фитнес – никакого прогресса! Завтра схожу туда лично, узнаю в чем дело.
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Мужик пришел на прием к окулисту.
- Прочтите нижнюю строчку.
- Не могу.
- Э, батенька, да у вас близорукость!
- Зашибись! Всю жизнь был безграмотным, а теперь еще и близорукость!
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Во время острой дискуссии главврач послал проктолога и гинеколога по своим рабочим местам.
Значит так. Не «толстая», а «богатая жирами, белками и углеводами»...
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