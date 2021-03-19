Как перевод часов влияет на здоровье

Каждый человек имеет внутренний физиологический механизм, который называют биологическими часами. Именно он укладывает нас спать ночью и будит утром. Он синхронизируется с солнечными часами (когда солнце встает и садится) и социальным – когда звенит будильник. Когда синхронизация не удается – надо работать тогда, когда хочется спать, а заснуть в нужное время не получается – возникает социальный джетлаг.
Согласно «работы» биологических часов люди классифицируются по хронотипам: ранний (жаворонки), поздний (совы) и смешанный. У жаворонков рано начинает выделяться мелатонин, который отправляет их спать в 10:00 вечера, и кортизол, который будит на рассвете. Совы – наоборот, могут быть активными до полуночи трудно просыпаться в общепринятые 6 или 7:00 утра. Но с изобретением искусственного света циркадный ритм сбивается и разделение на хронотип ослабевает, люди могут «двигать» время своей активности в ту или иную сторону. К тому же, к смешанному хронотипу, которому приспособиться легче, принадлежит гораздо больше людей, чем к радикальным совам или жаворонкам.
Когда стрелки переводят на час вперед, это добавляет час несоответствия между социальным и биологическим временем и усиливает социальный джетлаг. В первые дни после перехода на летнее время фиксируется дневная сонливость, увеличение количества аварий и вызовов скорой помощи, инфарктов миокарда, ишемических инсультов. В первый понедельник летнего времени эффект выходных на фондовом рынке, то есть негативное влияние на бирже, возрастает на 200-500% – одни рынки США теряют в этот день 31 млрд долларов.
Хронические последствия такого перехода, вероятно, незначительные, но могут накапливаться у отдельных людей и приводить к такому же вреду, как постоянная нехватка сна.
В общем научная литература приводит аргументы против сезонного изменения времени и установления летнего времени как постоянного, так как оно только усиливает социальный джетлаг. Поэтому странам рекомендуют установить свое стандартное время, которое соответствует солнечному, а значит и биологическому у большинства людей. В то же время начало рабочего дня – это не вопрос политически установленного времени в стране, компании сами могут определять, когда работникам начинать и заканчивать работу в определенное время года, а еще лучше – ввести гибкую политику, чтобы люди разных хронотипов могли работать в разные отрезки. В Украине это может быть актуально для восточных и западных областей, где рассвет наступает с часовой разницей.
Как приспособиться к раннему подъему
Поскольку Украине, скорее всего, придется перейти на летнее время в последний раз, актуальными будут советы по приспособлению к нему. Авторитетная американская клиника Mayo Clinic рекомендует в течение нескольких дней до даты перевода часов идти в кровать ежедневно на 15 минут раньше, чем накануне. Если чувствуете сонными в воскресенье после перевода часов, поспите 15-20 минут в день, но не слишком близко к вечеру. Не затягивайте подъем на целый час, вставайте вовремя. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в то же время включая выходные, это поможет сохранить сон крепким и здоровым.