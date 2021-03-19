Как перевод часов влияет на здоровье Сезонный переход часов сейчас используется в 60 странах, в то время 140 стран его использовали или отказались от этой практики. Медики отмечают, что перевод стрелок может влиять на самочувствие.

Каждый человек имеет внутренний физиологический механизм, который называют биологическими часами. Именно он укладывает нас спать ночью и будит утром. Он синхронизируется с солнечными часами (когда солнце встает и садится) и социальным – когда звенит будильник. Когда синхронизация не удается – надо работать тогда, когда хочется спать, а заснуть в нужное время не получается – возникает социальный джетлаг.

Согласно «работы» биологических часов люди классифицируются по хронотипам: ранний (жаворонки), поздний (совы) и смешанный. У жаворонков рано начинает выделяться мелатонин, который отправляет их спать в 10:00 вечера, и кортизол, который будит на рассвете. Совы – наоборот, могут быть активными до полуночи трудно просыпаться в общепринятые 6 или 7:00 утра. Но с изобретением искусственного света циркадный ритм сбивается и разделение на хронотип ослабевает, люди могут «двигать» время своей активности в ту или иную сторону. К тому же, к смешанному хронотипу, которому приспособиться легче, принадлежит гораздо больше людей, чем к радикальным совам или жаворонкам.

Когда стрелки переводят на час вперед, это добавляет час несоответствия между социальным и биологическим временем и усиливает социальный джетлаг. В первые дни после перехода на летнее время фиксируется дневная сонливость, увеличение количества аварий и вызовов скорой помощи, инфарктов миокарда, ишемических инсультов. В первый понедельник летнего времени эффект выходных на фондовом рынке, то есть негативное влияние на бирже, возрастает на 200-500% – одни рынки США теряют в этот день 31 млрд долларов.

Хронические последствия такого перехода, вероятно, незначительные, но могут накапливаться у отдельных людей и приводить к такому же вреду, как постоянная нехватка сна.

В общем научная литература приводит аргументы против сезонного изменения времени и установления летнего времени как постоянного, так как оно только усиливает социальный джетлаг. Поэтому странам рекомендуют установить свое стандартное время, которое соответствует солнечному, а значит и биологическому у большинства людей. В то же время начало рабочего дня – это не вопрос политически установленного времени в стране, компании сами могут определять, когда работникам начинать и заканчивать работу в определенное время года, а еще лучше – ввести гибкую политику, чтобы люди разных хронотипов могли работать в разные отрезки. В Украине это может быть актуально для восточных и западных областей, где рассвет наступает с часовой разницей.

Как приспособиться к раннему подъему

Поскольку Украине, скорее всего, придется перейти на летнее время в последний раз, актуальными будут советы по приспособлению к нему. Авторитетная американская клиника Mayo Clinic рекомендует в течение нескольких дней до даты перевода часов идти в кровать ежедневно на 15 минут раньше, чем накануне. Если чувствуете сонными в воскресенье после перевода часов, поспите 15-20 минут в день, но не слишком близко к вечеру. Не затягивайте подъем на целый час, вставайте вовремя. Старайтесь ложиться спать и просыпаться в то же время включая выходные, это поможет сохранить сон крепким и здоровым.