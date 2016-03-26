В Украине отменяют летнее время? Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который отменит сезонный перевод часов и оставит Украину в стандартном «зимнем» времени.

Верховная Рада приняла за основу законопроект 4201 «Об исчислении времени в Украине» авторства народного депутата Руслана Стефанчука, цель которого установить правовые основы исчисления времени в Украине. Он дает определение григорианского календаря, календарной даты, дня, недели, месяца, года, а также секунды, минуты, часы, киевского времени и тому подобное.

Основной тезис заключается в том, что в Украине отменяется сезонный переход времени, т.е. весеннего перевода часов на час вперед и осеннее на час назад.

Закон вступает в силу через три месяца с момента официального обнародования, но перед голосованием в целом авторы должны доработать документ.

До сих пор переход на летнее и зимнее время регулировался постановлением Кабинета Министров №509 от 1996 года.

Авторы законопроекта надеялись, что переход на зимнее время в 2020 году станет последним – законопроект был зарегистрирован в начале октября прошлого года. Однако в сессионный зал он попал только в марте, то есть переход на летнее время, запланированный на 28 марта, вероятно, все-таки состоится. Или нет, если авторы отредактируют сроки вступления в силу, а Рада успеет проголосовать до этой даты. Возможно, так оно и будет, ведь депутаты поддержали сокращение вдвое времени подготовки проекту ко второму чтению. Если же на момент вступления в силу Украина будет находиться в летнем времени, то придется дождаться осеннего возвращения стрелок в стандартное положение.

Авторы объясняют, что сезонный переход сейчас используется в 60 странах, в то время 140 стран его использовали или отказались от этой практики. За предложение отменить временной переход в 2021 году проголосовал и Европарламент. Как отмечает парламентский комитет по вопросам евроинтеграции, в апреле 2021 Еврокомиссия определиться, в каком времени она останется: зимнем или летнем.

Зачем страны переходят на летнее время

Обычно летнее время временно внедряется якобы для более эффективного использования дневного света и называется также Daylight Saving Time (DST).

Украина, как и страны ЕС, переходит на летнее время в последнее воскресенье марта, когда в 3:00 ночи стрелки переводят на час вперед, а отменяет его в последнее воскресенье октября, когда после 3:59 ночи снова наступает 3:00. Сто и более лет назад это имело экономическую целесообразность: да рабочий и световой день максимально совпадали, что позволяло экономить на свечах, а впоследствии – электроэнергии. Однако с изобретением энергосберегающих ламп освещения перестало потреблять так много электричества, поэтому экономическая целесообразность исчезла. Сегодня существуют другие проблемы с энергоэффективностью, которые решаются не политическим переводом времени.

«На обращение ко всем академиям и министерствам мне ответили, что никаких расчетов об экономии не проводилось ни в Украине, ни за ее пределами», – сказал Стефанчук во время представления законопроекта.

В 2011 году Верховная Рада приняла постановление, согласно которому возвращение на стандартное время отменялось, то есть оставалось летнее время, которое отличается от поясного на час. Поскольку площадь Украины большая, в западных областях такая реформа привела к очень раннему пробуждению зимой, в Ужгороде депутаты даже приняли рекомендацию для учреждений начинать работу на час позже. Недовольство привело к тому, что постановление парламента отменили менее чем через месяц.